“Nos pegamos una lavada”: Egan Bernal deja la política de lado y habla de sus entrenamientos

En los últimos días, el ciclista colombiano Egan Bernal ha encendido las redes sociales con sus opiniones sobre política en medio de la campaña presidencial. Sus comentarios han generado críticas de seguidores del candidato Gustavo Petro, pero también el respaldo de los aspirantes a la Casa de Nariño, incluso, del propio Petro, que el pasado sábado le dio la razón a un trino que emitió el jueves.

“El trino de él es sabio porque está diciendo que se habla de regalar el dinero, por lo que cree que es mejor el empleo, y él no está equivocado. Desde el punto de vista de la economía política no se pueden hacer transferencias de riquezas y en Colombia se la hacen a los ricos o a los más necesitados si no hay producción. Es decir, lo que genera las riquezas es el trabajo y eso lo han dicho los economistas hace siglos”, dijo Petro.

Cabe recordar que en el mensaje Bernal había señalado: “Regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en cuatro años”.

Este domingo, no obstante, el ciclista zipaquireño dejó el debate político de lado y habló de los entrenamientos que está realizando en Europa. Egan señaló que en la segunda jornada se pegó una mojada por la lluvia, lo que le hizo sentir un enorme frío.

“Segundo día de entreno por acá. Nos pegamos una lavada!! Y no sentía tanto frío desde el Giro. Algunos dirán que es el Karma pero creo que hicimos un giro al oeste en vez de seguir al norte”, escribió Egan.

Segundo día de entreno por acá. Nos pegamos una lavada!! Y no sentía tanto frío desde el Giro 🥶. Algunos dirán que es el Karma pero creo que hicimos un giro al oeste en vez de seguir al norte. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 1, 2022

Sobre su viaje y posiblemente sobre la competencia, tras el accidente que sufrió en enero pasado que lo tuvo más de dos semanas en UCI, el ciclista colombiano expresó que esperaba estar sobre la bicicleta al retomar sus trabajos en Mónaco y posteriormente en Francia.

“Rodar en bicicleta, yo creo que ya estaré este fin de semana en Europa. Yo llego, me bajo del avión y lo primero que hago es montar en bicicleta”, dijo el ganador del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021 en días pasados.

Esas declaraciones fueron concedidas en una conferencia de la Academia Nacional de Medicina, en la que estuvo acompañado de su médico Gustavo Uriza, quien lo ha acompañado desde el ingreso al hospital.

“Voy a viajar con mi papá para que me acompañe en la moto por si tengo algún problema”, contó sobre ese viaje que tiene programado para encontrarse con la escuadra británica.

En cuanto a la competencia, expresó que “todo va a depender del doctor Uriza”. “Eso no depende de mí, por mí ya estaría compitiendo. Seguramente no terminaría las carreras, pero el hecho de tener un número a la camiseta sería muy emocionante”.

Sobre ese regreso tan esperado, el galeno indicó que Egan Bernal “está curado” de algunas de sus lesiones y las demás están en un buen proceso de consolidación.

“Hicimos las tomografías de Columba de control de Egan, la hicimos hoy en la tarde (26 de abril). El accidente fue el lunes 24 de enero, hace 92 días hoy (26 de abril) y les quiero contar que la fractura de odontoides está absolutamente consolidada. No hay ninguna afección de la unión craneocervical. Está curado de la fractura de odontoides”, dijo Uriza en su intervención.

Las buenas noticias no paran ahí. Ante este avance, el médico considera que Egan podría volver al nivel competitivo en mayo, mes en que se estará corriendo el Giro de Italia, carrera que el zipaquireño ganó en 2021.

“A partir del día 120 del accidente, creo que Egan puede volver a hacer torque, puede pararse en pedales y puede empezar a competir en forma. Ya sus entrenadores en Europa serán los que den el visto bueno”, expresó el doctor Gustavo Uriza.