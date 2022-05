Novak Djokovic apenas debutó en Roland Garros y ya tiene en la mira Wimbledon: hizo críticas

El serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, comenzó su camino en Roland Garros, donde aspira a revalidar el título logrado el año pasado, con una cómoda victoria ante el japonés Yoshihito Nishioka (número 99) por 6-3, 6-1 y 6-0 en menos de dos horas de partido (1 hora y 58 minutos).

En la Philippe Chatrier cuyo techo se cerró al inicio del partido por la lluvia que obligó a posponer al martes todos los partidos que se disputaban en el resto de pistas, Djokovic tuvo que pelear para lograr el primer juego con su servicio, en el que Nishioka desaprovechó tres bolas de ‘break’.

A diferencia del japonés, Djokovic aprovechó su primera oportunidad para romper el servicio de su rival en el sexto juego y, gracias a un sólido saque y a los golpes ganadores (18 por 8), logró mantener la ventaja para cerrar la primera manga por 6-3.

En el segundo set, Djokovic mantuvo la presión sobre el servicio de Nishioka (que solo ganó el 41 % de los puntos con su primer saque), quebrándolo en las cuatro ocasiones que el japonés sirvió, lo que le permitió al número 1 mundial colocarse fácilmente con ventaja de dos sets (6-1).

En el tercer set, Djokovic volvió a romper el servicio del japonés y se colocó 3-0. Como si fuera el último suspiro, Nishioka luchó para no perder también el siguiente y salvó cuatro bolas de set, hasta que cedió en la quinta.

Ahí se acabó la resistencia del tenista asiático y Djokovic selló el pase a la segunda ronda con un ‘rosco’ (6-0).

En segunda ronda, el serbio, que el domingo cumplió 35 años, se medirá al vencedor del duelo entre el argentino Federico Coria y el eslovaco Alex Molcan, un partido programado para este lunes, pero que fue aplazado al martes por falta de luz.

Preguntado tras el partido por su edad, Djokovic aseguró sentirse “más joven que cuando tenía 25 años” y añadió que en lo que más había ganado era “en experiencia”.

Djokovic también se mostró “muy feliz por volver a uno de los torneos más importantes del mundo para todos los tenistas” y “con la máxima motivación para darlo todo” en Roland Garros.

A su vez, aseguró este lunes que tiene “la intención de ir a Wimbledon” aunque el prestigioso torneo londinense no reparta puntos como sanción de la ATP por la medida de los organizadores de excluir a los tenistas rusos y bielorrusos por el conflicto en Ucrania.

“Sí, tengo intención de ir a Wimbledon”, respondió tajante Djokovic tras superar el partido de primera ronda de Roland Garros contra el japonés Yoshihito Nishioka (N.99).

"Wimbledon ha cometido un error. A nivel personal me ha afectado muy negativamente porque no podré defender mis 2000 puntos. La ATP también podría haber encontrado otra solución como congelar los puntos del año pasado"



🗣️ Novak Djokovic pic.twitter.com/QmvopECg8u — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 23, 2022

Vigente campeón sobre la hierba londinense, ‘Djoko’ consideró un “error” la decisión del torneo contra los rusos y bielorrusos.

“Es una situación en la que nadie gana”, insistió, lamentando que Wimbledon o la Federación Inglesa (LTA) no hayan buscado un acuerdo con los jugadores y jugadoras rusos y bielorrusos.

“Es Wimbledon o la LTA quien tomó esa decisión, pero me enteré hace unos días que había un documento con recomendaciones del gobierno británico para el All England Lawn Tennis Club (AELTC, organizador de Wimbledon) donde había varias opciones. No hablaron con nadie de la ATP ni con jugadores rusos o bielorrusos para tratar de encontrar un terreno de encuentro”, afirmó Djokovic.

“La WTA y la ATP propusieron a los jugadores y jugadoras rusos, bielorrusos o ucranianos jugar juntos exhibiciones en el marco del torneo cuyos beneficios habrían sido entregados a las víctimas en Ucrania. Pero Wimbledon nunca habló de ello”, aseguró.

En respuesta a la decisión de Wimbledon, la ATP y la WTA decidieron no atribuir puntos durante la próxima edición del Grand Slam sobre hierba si la organización mantiene las exclusiones, lo que costará caro en particular a los jugadores que perderán los puntos del año pasado y no podrán marcar nuevos. Comenzando por el propio Djokovic.

“Yo voy a perder en total 4.000 puntos de Australia y de Wimbledon (...) Así que evidentemente eso me afecta muy negativamente”, recordó el serbio, que había sido expulsado de Australia en el primer ‘Grande’ del año, y del que también era vigente campeón, por haberse negado a vacunarse del covid-19.

*Con información de la AFP.