Ocho jugadores de Unión Magdalena fueron separados del equipo por presuntas apuestas ilegales

Los escándalos de amaños de partidos en el fútbol colombiano no se detienen. A las recientes quejas del presidente de Patriotas, César Guzmán, por presuntos amaños de partidos que han afectado a su equipo, se suma una nueva revelación de Javier Hernández Bonet en Blu Radio.

“No son sospechas. Hay unas evidencias sobre asuntos que involucran temas de apuestas, y que está bajo una investigación de la comisión disciplinaria del Comité Disciplinario del Campeonato. Patriotas se ha visto afectado con eso, podrían ser tres partidos que nosotros mismos consideramos que los resultados no han sido satisfactorios para el club bajo la influencia nefasta del tema de los apostadores. Y esa situación está bajo investigación de las autoridades competentes dentro de lo deportivo y dentro de lo penal”, dijo César Guzmán el pasado mes de febrero a Caracol Radio.

Harold Rivera no es más el técnico del Unión Magdalena. | Foto: Colprensa: David Jaramillo

“Lo de Baldovino me sorprende porque él no estuvo el año pasado. El lunes festivo se equivocó sacando una pelota y fue gol. Según el Unión fue una jugada pecaminosa. Un volante ofensivo y un delantero que hoy están en otros equipos y que están manejando el tema con manos de seda porque, al parecer, pueden venderlo”, dijo sobre otros dos deportistas sospechosos de los que no revelan sus nombres porque están a punto de ser vendidos.