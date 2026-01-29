Deportes

Organización de la NFL anuncia investigación a presunta violación de estatutos una semana antes de jugarse el Super Bowl

Voces en contra del Salón de la Fama del Fútbol Americano piden revelar las identidades.

Redacción Mundo
30 de enero de 2026, 1:00 a. m.
Bill Belichick fue excluído del Salón de la Fama del Fútbol Americano
Bill Belichick fue excluído del Salón de la Fama del Fútbol Americano Foto: Getty

La polémica del fútbol americano que antecede al Super Bowl LX se da luego de que esta semana se dejara fuera del Salón de la Fama del Fútbol Americano a Bill Belichick, el entrenador más ganador de la historia de la NFL.

Bill Belichick ganó seis Super Bowls como entrenador principal de los New England Patriots y otros dos como coordinador defensivo de los New York Giants.

Su trayectoria hacía prever su ingreso al Salón de la Fama del fútbol americano en la más reciente votación; sin embargo, el técnico no alcanzó los apoyos necesarios y quedó a 10 votos de ser incluido.

Al no sumar a esta figura, los organizadores del Salón de la Fama se pronunciaron y anunciaron investigaciones a raíz de esta elección: “Si se determina que algún miembro violó los estatutos del proceso de selección, estos entienden que se tomarán medidas“.

La semana del Super Bowl: varios espectáculos anteceden el partido y el show de entretiempo

Este hecho generó reacciones sorprendentes por parte de estrellas como Jimmy Johnson, quien manifestó en sus redes sociales: “Me gustaría saber los nombres de los imbéciles que no votaron por él”.

Johnson es un exentrenador de la NFL y miembro del Salón de la Fama desde 2020. El exanalista de Fox NFL Sunday de 82 años fue el ganador de 2 Super Bowls con los Dallas Cowboys.

Jimmy Johnson es miembro del Salon de la Fama desde 2020. Foto: Getty Images

Reacción del protagonista Belichick y las razones por las cuales no habría sido incluído

El exentrenador no ha dado a conocer su opinión a los aficionados, sin embargo, el medio ESPN, asegura que Belichick está “desconcertado y decepcionado”, por la decisión tomada por los votantes.

Su participación en Spygate y Deflategate, dos escándalos que en 2007 mancharon su carrera son algunas de las posibles razones por las cuales no fue incluído en el selecto grupo.

Los escándalos, acusaban a los Patriots, entonces equipo de Belichick en grabar en video, las señales defensivas de los entrenadores rivales en un lugar no autorizado.

Final histórica para Patriots, que vuelven al Super Bowl: ¿qué equipos tienen más títulos en la historia de la NFL?
Belichick en 2007. Foto: getty

Jimmy Johnson se pronunció ante esta posibilidad, a lo que respondió: “Si están usando la EXCUSA del Spygate, eso es ridículo”, para el miembro del Salón de la Fama, este antecedente no sería una razón suficiente para no incluir a Belichick.

El 5 de febrero se darán a conocer públicamente los elegidos finales para este año en el Salón de la Fama del fútbol americano.



