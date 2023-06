Óscar Córdoba no escatima y responde a las acusaciones de Carlos Antonio Vélez sobre supuestos ‘favores’ en la Selección Colombia

El pasado lunes 5 de junio, el técnico Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de convocados de la Selección Colombia para los duelos amistosos ante Irak y Alemania. El argentino llamó un total de 24 jugadores, dejando varias novedades que generaron un sinnúmero de críticas.

Los señalamientos más constantes se hicieron por el llamado de los dos porteros de la liga colombiana, Álvaro Montero (Millonarios) y Kevin Mier (Atlético Nacional), ambos peleando con sus equipos el paso a la final del torneo local.

Bajo este panorama, el periodista Carlos Antonio Vélez, mediante su programa Palabras Mayores fue fulminante con la convocatoria de Lorenzo, asegurando que “está matizada por el negocio”. Vélez puntualizó que Lorenzo “debe y puede” llamar a los jugadores que crea convenientes, pero “debe diferenciar un amistoso de un partido oficial y debe respetar la competencia local y a los dueños de los equipos”.

Néstor Lorenzo debutará este sábado frente a Guatemala en Nueva York - Foto: FCF

Bajo este panorama, el analista deportivo aprovechó para recordar algunos jugadores que no fueron llamados en esta ocasión, aduciendo que en su momento hubo ‘favores’ a referentes como Óscar Córdoba.

“La otra vez llevó a Devis Vásquez (AC Milan) porque se lo recomendó Óscar Córdoba, que es la persona que lo maneja. Si no es cierto lo que digo, ¿por qué no llamó a Vásquez ahora? El no tener en cuenta a ese muchacho es demostrar que, evidentemente, lo que se hizo fue un favor para mostrar un jugador que fue ofrecido a Boca”, dijo.

Oscar Córdoba había recomendado a Riquelme para Boca a Devis Vásquez - Foto: Foto tomada de Twitter oficial del periodista @FabrizioRomano y captura de pantalla de ESPN Colombia

Ante esta contundente acusación, el propio Óscar Córdoba rompió el silencio y horas después no dudó en contestarle a Vélez. En charla con el portal FutbolRed, el referente colombiano aseguró que no tenía nada que ver en ello, pues cuando recomendó a Vásquez, veía en él una gran proyección.

“Realmente para nada. Cuando le recomendé al entrenador de arqueros llevar a Devis Vásquez, era para que viera el tipo de arquero que estaba llegando, siendo un desconocido porque venía atajando en Guaraní (de Paraguay). Su llegada al AC Milan fue en enero, antes de la convocatoria, o sea que es coincidencia esa situación”, comentó para este medio.

“En lo personal, siento que en el futuro es una buena promesa para el arco de la Selección Colombia, por su tamaño, su juventud y por lo que va asimilando en el Milan, más allá de si ataja o no, o si es prestado a otro club en Europa”, agregó.

Por último, Córdoba manifestó no tener nada de relación con Vásquez en el sentido de una negociación alguna. “No soy para nada su representante. Sí he tratado de colaborarle para que aterrice en Boca Juniors, porque veía en él un arquero que posiblemente podía ser arquero de Selección y Boca en cualquier momento, por su calidad. En ningún momento me siento representante. No gano nada absolutamente nada en las transferencias de Devis”.

Óscar Córdoba bastante crítico con la Selección Colombia. - Foto: Captura de video ESPN y Getty Images

Convocatoria Selección Colombia para los amistosos ante Irak y Alemania

Porteros: Álvaro Montero (Millonarios), Camilo Vargas (Atlas) y Kevin Mier (Atlético Nacional).

Defensas: Andrés Salazar (Atlético Nacional), Dávinson Sánchez (Tottenham), Daniel Muñoz (Genk), Deiver Machado (RC Lens), Jhon Lucumí (Bologna), Juan David Mosquera (Portland Timbers), Yerry Mina (Everton) y Yerson Mosquera (Cincinnati FC).

Volantes: Jefferson Lerma (Bournemouth), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), Jorge Carrascal (CSKA Moscú), Kevin Castaño (Águilas Doradas), Matheus Uribe (Porto), Wilmar Barrios (Zenit) y Yaser Asprilla (Watford).

Delanteros: Diego Valoyes (Talleres), Jhon Arias (Fluminense), Luis Díaz (Liverpool), Mateo Casierra (Zenit), Óscar Cortés (Millonarios) y Rafael Santos Borré (Frankfurt).