¿Otro Deportivo Cali? Un grande del fútbol argentino también afronta una crisis deportiva y económica

Al igual que el Deportivo Cali, en el fútbol argentino hay un club de los llamados ‘grandes’ que también está en la cuerda floja por problemas económicos.

Desde el año pasado y luego de haber salido campeón del Torneo Clausura 2021, el Deportivo Cali ha estado viviendo una situación alarmante en la institución. Por el lado de los resultados, cosechó en 2022 dos campeonatos para el olvido. Siendo defensor del título, ocupó la penúltima casilla, obteniendo solamente 18 puntos en 20 partidos disputados.

Por si fuera poco, en el semestre posterior la situación no cambió y, por el contrario, empeoró. Consiguió menos puntos que el campeonato anterior, aunque se ubicó en la casilla 18. El año pasado fue un año para el olvido en el club de la capital del Valle del Cauca. Sumado a ello, participó en la Copa Libertadores, pero sin ser la mejor presentación. Fue ubicado en el grupo E, siendo superado por Boca Juniors y Corinthians. Sin embargo, al quedar de tercero, obtuvo su pase a la Copa Sudamericana, torneo que podía ser una esperanza para el club.

No obstante, la crisis no fue superada. Fue eliminado prematuramente por Melgar en los octavos del final del certamen. Durante todo el año, tuvo cuatro entrenadores en el banquillo. El primero fue Rafael Dudamel, el técnico que lo llevó a ser campeón en 2021; luego tomó las riendas Máyer Candelo, quien duró poco más de dos meses. Tras su salida estuvo de interinato Sergio Angulo y, finalmente, en octubre llegó Jorge Luis Pinto, técnico que a falta de confirmación oficial, dejaría la institución luego de los resultados recientes.

Presidente del Deportivo Cali, Luis Fernando Mena, y DT del equipo, Jorge Luis Pinto. - Foto: @AsoDeporCali

El Cali no levanta cabeza y está rozado las casillas del descenso. Parece que este año el panorama es desalentador, dado que jugadas 13 fechas, el cuadro vallecaucano es último en la tabla con nueve unidades. Es tal la situación que cabe la posibilidad que algunos jugadores rescindan el contrato por incumplimiento de pagos. Durante los años posteriores al título, varios futbolistas no continuaron por esa misma situación.

Si el tema deportivo es alarmante y el descenso está cerca, la situación económica es peor. Actualmente el club está prácticamente hipotecado y lleva consigo una serie de deudas, las cuales son el paso de los meses se incrementan. Varios empleados de la institución han demandado a la institución por las reincidentes faltas al contrato, sumado a una serie de aportes económicos que tampoco se han visto reflejados. Se podría decir que uno de los clubes históricos está en alarma roja.

Similar a su situación, en Argentina hay un equipo histórico que tiene la misma emergencia, con la diferencia que los resultados si lo han ayudado. No obstante, es una crisis económica más atrás de la que tiene el Cali. Se trata del siete veces campeón de la Copa Libertadores, Independiente de Avellaneda, cuadro que ha contado con jugadores de talla internacional como Ricardo Bochini, Sergio Agüero y Diego Forlán.

La Copa Sudamericana, el último torneo internacional de Independiente de Avellaneda. - Foto: (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

En los últimos campeonatos no se ha destacado por pelear el título, tanto así que la Liga más reciente fue hace 20 años. A nivel internacional el panorama no ha sido alentador. La Libertadores no la gana desde 1984 y su último título extranjero fue hace seis años, cuando alzó por segunda vez la Copa Sudamericana. De ese tiempo para acá, han pasado ocho entrenadores y ninguno ha podido darle una alegría al ‘Rey de Copas’. Cabe recordar que hace diez años, supo lo que era descender.

Independiente descendió en 2013. - Foto: Diario Deportivop Olé

El club tiene una deuda millonaria desde hace varios años, lo cual ha generado una grave crisis institucional. La situación tocó fondo en los últimos días, luego que Fabián Doman decidiera renunciar a la presidencia del club, motivo por el cual asumió la administración el vicepresidente Néstor Grindetti. En una entrevista para Noticias A24, señaló que “Independiente está en una situación económica complicada, arrastramos una deuda infernal que nos dejó la administración anterior. Eso tiene complicaciones serias que vamos a estar resolviendo”.

La alarma ha llegado a oídos de todo el mundo. Tanto así que el exjugador y entrenador (dirigió en el pasado a Independiente) de Argentinos Juniors, Gabriel Milito dijo en una rueda de prensa: “Y yo sé quienes son esos responsables, que no son solamente los de la Comisión Directiva sino quien gestionó en su momento y lo dejaron hacer lo que quiso. Y encima esa persona se golpea el pecho diciendo que es de Independiente y todos sabemos cuál fue su comportamiento después de ganar la Sudamericana de 2017″. También se lamentó por la situación, pero considera que uno de los culpables es Ariel Holan, entrenador que llevó al club al título internacional.