Palizas de Alemania y Francia no les alcanzan para el Mundial 2026: definición ajustada en UEFA

Arrollador lo de Francia y Alemania durante la fecha 7 de las Eliminatorias UEFA, rumbo al Mundial United 2026.

Con Kylian Mbappé a la cabeza -quien salió lesionado-, el cuadro francés pasó por encima de Azerbaiyán y lo goleó por 3-0.

Dos de las más grandes favoritos al título del mundo se jugaban este viernes un partido más que les ayudase para certificar su cupo entre las 48 clasificadas.

A pesar de que ambas golearon a sus rivales de turno por abultado marcador, aún no pudieron celebrar estar en la cita orbital.

Por la manera en que se han movido los grupos de los que hacen parte, estas tendrán que esperar a la siguiente jornada para ver si todo se configura a su favor.

Francia en el grupo D es quien más fácil se podría decir que lo tiene. Es líder de su zona con 9 puntos, luego de tres partidos jugados.

Kylian Mbappé salió con una molestia del juego ante Azerbaiyán, por las eliminatorias UEFA | Foto: AFP

Para que se logre clasificar el próximo 13 de octubre, cuando se juega la octava jornada, esto debería darse en la eliminatoria UEFA.

Vence a Azerbaiyán e Islandia, y esta última empata frente a Ucrania.

Derrota a Azerbaiyán e Islandia, mientras Islandia pierde ante Ucrania y Ucrania no logra vencer a Azerbaiyán.

El juego que podría definir la clasificación francesa ante los islandeses se dará el próximo lunes, desde la 1:45 p.m.

Alemania apura el paso

En el cuadro en el que están los germanos, tres naciones cuentan con la misma cantidad de puntos; Alemania, Irlanda del Norte y Eslovaquia están con seis.

Que todo esté tan apretado obligaba a los germanos a ganar sí o sí. Esa tarea fue hecha este viernes ante Luxemburgo por 4-0.

Justamente el ampliar la diferencia de gol a su favor, es lo que le permite a los alemanes estar en la cima del grupo A.

Valga recordar que en las eliminatorias europeas únicamente el primero de cada grupo va de manera directa a la Copa Mundo.

En caso de ser segundo, quien quede en esta casilla deberá medirse en unos playoffs para terminar definiendo su suerte.

Goleada para respirar

Con goleada 4-0 a Luxemburgo, Alemania recondujo este viernes su situación en los clasificatorios europeos al Mundial 2026, ayudada por la derrota de Eslovaquia en Irlanda del Norte (2-0).

El tropiezo contra los eslovacos (2-0) y la trabajada victoria 3-1 contra los norirlandeses durante los partidos de septiembre habían provocado escepticismo en el siempre exigente entorno de la Mannschaft.

Alemania no cedió más terreno en busca del cupo al Mundial 2026 | Foto: AFP

Pero el viernes, en la casa del Hoffenheim, Alemania no tuvo piedad contra Luxemburgo, el equipo más débil de la llave.

Con doblete del capitán Joshua Kimmich (21′ de penal, 50′) y con las dianas de David Raum (12′) y Serge Gnabry (48′), los hombres de Julian Nagelsmann cumplieron con creces.

Con seis puntos, Alemania pasa a liderar el Grupo A, empatado con Eslovaquia, que cayó 2-0 en su visita a Belfast, próximo destino de la Mannschaft el lunes.