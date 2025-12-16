Suscribirse

¿Penales o tiempo extra? Así se define al campeón de Copa BetPlay si hay empate entre Medellín vs. Nacional

De mantenerse parejo el marcador al término de los últimos 90 minutos, el reglamento de Dimayor dispone un tipo de definición para consagrar al ganador final.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

16 de diciembre de 2025, 8:25 p. m.
Final ida Copa BetPlay 2025 entre Atlético Nacional y DIM
Final ida Copa BetPlay 2025 entre Atlético Nacional y DIM | Foto: Colprensa

Como si no fuera suficiente la tensión que hay en el ambiente por una final que es un clásico en territorio antioqueño, en caso de mantenerse el empate en la serie que juegan Medellín y Nacional, estos llegarían a una instancia dramática.

Durante el primer juego, por más que lo intentaron, estos no se sacaron diferencia. Si bien no fue un duelo aburrido, sí que les costó encontrar el arco rival para romper el cero.

La definición del título de la Copa BetPlay quedó aplazada tras un empate sin ventajas.
Nacional y Medellín protagonizaron un partido tenso, con opciones claras, pero sin goles. | Foto: Atanasio Girardot - Fotógrafo: David Jaramillo.

A la vuelta de este miércoles, 17 de diciembre, ambos conjuntos llegan con las mismas posibilidades de quedarse con el título de Copa BetPlay. Tan solo 90 minutos los separan a uno u otro de la consagración.

¿Y si se mantiene el empate?

En una final sí o sí uno tiene que ganar. Esta vez no existe un favoritismo inclinado hacia uno. Son las escuadras que han hecho mérito para estar allí y que se juegan el honor ante su eterno rival.

De presentarse el mismo marcador que en la ida, o con goles, pero igualdad entre sí, el reglamento del torneo apunta a que deberán ir directamente a la definición desde el tiro penal.

Contexto: ¿A qué hora es el Medellín vs. Nacional, por la final vuelta de la Copa BetPlay 2025?

No habrá espacio para 30 minutos más (tiempo extra), de inmediato habrá cinco cobros por lado y luego el habitual ‘mata a mata’, en donde quien falle, habrá definido la suerte para su equipo.

“Si persiste el empate al término del segundo partido (partido de vuelta), se definirá la posición mediante lanzamientos desde el punto penal, conforme al procedimiento señalado por la International Football Association Board”, es lo que indica el reglamento de la División Mayor del Fútbol Colombiano.

Edwin Cardona dio la cara tras los penales fallados
Edwin Cardona tiene un mal recuerdo reciente con los penales, tras lo ocurrido en Copa Libertadores. (Photo by Jaime SALDARRIAGA / AFP) | Foto: AFP

Hora y canal para ver en vivo la final vuelta

  • Independiente Medellín vs. Atlético Nacional
  • Final Copa BetPlay (Vuelta-Global 0-0)
  • Hora: 7:30 p.m.
  • Canal: Win Sports+.
  • Estadio: Atanasio Girardot, Medellín

Urgidos de gritar campeón

El título de Copa aparece como un premio de consolación para quien logre quedarse con dicho trofeo, luego de que ambos equipos partieran como favoritos para disputar la final de la Liga y ninguno consiguiera clasificarse desde el cuadrangular A, que terminó siendo ganado por Junior.

Como dato adicional, el Medellín dirigido por Alejandro Restrepo alcanzó en el transcurso de 2025 dos finales: una de Liga frente a Independiente Santa Fe y esta de Copa ante Atlético Nacional.

Contexto: Inteligencia Artificial presagia quién ganará la Copa BetPlay: revela sorpresa en el Medellín vs. Nacional

En la primera, disputada a mitad de año, la fortuna no estuvo de su lado y vio celebrar al rival en su propio estadio. Ahora, el conjunto rojiazul espera poner fin a la mala racha que arrastra y celebrar un título que se le ha hecho esquivo.

Para Atlético Nacional, la Copa BetPlay también tiene un valor especial, ya que si Junior se corona campeón de la Liga BetPlay, podría quedarse sin cupo a un torneo internacional en 2026.

