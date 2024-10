Periodista ‘viajó en el tiempo’ y acertó el 6-0 de Argentina a Bolivia. Reveló cómo anticipó el resultado

“Cuando iba 5-0 ya me iba acordando del pronóstico, estaba a un gol de que suceda casi todo. Fue un 6-0 que metí y estalló en las redes sociales. Sentía que podía demostrar acá en Argentina, con su gente, porque venía un poco criticada. Me vino el 6-0. Cuando hablo de la Selección por lo general me gusta investigar mucho, otros resultados los tiro porque me vienen, y no me interesan. Pero a la selección argentina por lo general la investigo: a Bolivia no le ganó por más de tres goles en los últimos partidos”, dijo la comunicadora en La Casa Streaming.