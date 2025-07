Pese a dolorosa derrota, entrenador de León reconoció la entrega de James Rodríguez

“Nos vamos con bronca porque fue un partido muy parejo. El resultado no concuerda, los cuatro goles fueron demasiado exagerados porque dos de ellos nos los hacen cuando estábamos en busca del empate", fueron las palabras del dirigente deportivo.

“Rescato la intensidad de mi equipo, el mecanismo de juego que desarrollamos. Está derrota nos debe enseñar, por eso me digo que me quedo con la mentalidad de no bajar los brazos", señaló el entrenador argentino.