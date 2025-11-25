El vigente campeón mundial le cobró todos y cada uno de los errores al Barcelona en la visita de los españoles a Inglaterra, en el marco del juego por la fecha 5 de Champions League.

Un triplete de goles en el marcador final demostró la absoluta superioridad de los londinenses ante Lamine Yamal, Robert Lewandowski y compañía, quienes nada pudieron hacer para revertir la paliza que les dieron los blues.

Lamine Yamal no tuvo cómo responder al baile que le dieron al Barcelona en Londres. | Foto: Getty Images

Además de eso, expulsiones como la del uruguayo, Ronald Araújo, fueron claves para que no se diera el resurgir de un Barca que sigue siendo irregular en su rendimiento.

Con dicho resultado, el Barcelona echa más hacia atrás en sus aspiraciones por clasificar de manera directa y ocupa la vergonzosa casilla 15, que podría cambiar más hacia abajo cuando se lleven a cabo todos los juegos programados.

Pensando en una recuperación futura de posiciones, el próximo reto será Eintracht Frankfurt (9 de noviembre), luego deberá verse con Slavia Praga (21 de enero) y cerrará la fase de liga ante FC Copenhague (28 de enero).

Un desconocido Barcelona en Champions League

En Stamford Bridge, con el ambiente de las grandes veladas europeas, el duelo había comenzado vibrante, al ritmo de la Premier League, fútbol de ida y vuelta, sin pausa, un intercambio de golpes delicioso para el espectador.

En este primer tramo de locura, el Barcelona pudo dar el primer golpe. Tras un robo de Frenkie de Jong, Lamine Yamal encontró la manera de dejar solo a Ferran Torres, que disparó fuera prácticamente a portería vacía ante un Robert Sánchez, que ya se había vencido (5′).

Por el Chelsea, su doble campeón del mundo -clubes y selecciones-, el argentino Enzo Fernández, llegó a celebrar dos goles que fueron anulados: por una mano de Wesley Fofana (4′) y fuera de juego (23′).

En la segunda parte, con Marcus Rashford en el lugar del desafortunado Ferran Torres, un Barcelona con diez futbolistas necesitaba una gesta para llevarse algo positivo de Londres.

No empezó bien el intento de remontada para los azulgranas, que recogieron otro balón de su portería (50′), un gol del recién incorporado Andrey Santos anulado por fuera de juego de Alejandro Garnacho, que había dado el pase de la muerte.

Si el ritmo del Chelsea ya era difícil de seguir en igualdad de condiciones, en inferioridad numérica se convirtió en una tortura.

El campeón mundial apretó y fue su nueva perla, Estêvão, el que firmó la sentencia: el zurdo de 18 años le hizo un traje a Pau Cubarsí, aguantó ante Alejandro Baldé y marcó por la escuadra con su pierna mala.

Ante una misión imposible, el Barcelona no dio casi señales de vida frente a un Chelsea que añadió el tercero, pero perdonó una goleada más amplia.