“Por poco me cortan un brazo”: periodista argentino arremetió contra Qatar por sus normas

El Mundial de Qatar 2022 ha sido bastante cuestionado mundialmente por la supuesta violación a los derechos humanos a minorías como mujeres, migrantes y, entre sus críticos, el periodista argentino Pablo Carrozza, quien a través de su canal de YouTube y por medio de sus redes sociales, mantiene al tanto a sus seguidores de lo que sucede en esa nación.

El comunicador ha lamentado el hecho de que las mujeres en Qatar no tengan las mismas libertades que los hombres, entre otras restricciones que le ha tocado vivir allá.

Por ejemplo, recientemente se despachó nuevamente contra las autoridades de Qatar luego de que no le permitieran ingresar a una playa de Doha, junto a unos amigos.

En momentos en que Carrozza quiso entrar al lugar, le advirtieron que era un espacio familiar y, que por el hecho de estar en compañía de hombres, debía era acudir a una playa masculina.

Bastante molesto, se pronunció en sus historias en Instagram: “Intentamos venir a la playa acá en Qatar. No nos dejaron entrar porque es family beach [playa familiar] y no tenemos ninguna chica cerca como para poder ingresar”, contó en principio.

Posteriormente, siguió narrando: “Yo les quise decir que me autopercibo mujer y lesbiana… Pero, poco más y me cortan un brazo (...) Así que mejor vamos a la playa de hombres, como dice la gente de este maldito país”.

Policía de Qatar amenazó con romperle la cámara a un periodista

Un desagradable momento vivió un comunicador deportivo de nombre Julio Suárez, reportero y periodista de los programas La Sexta y Mega (España), durante el comienzo del partido que enfrentaba Arabia Saudí y México, el pasado miércoles 30 de noviembre.

Ese día, el periodista narraba lo que había ocurrido durante el partido entre las selecciones de Arabia Saudí y México, cuando de un momento a otro, mientras realizaba su trabajo con total normalidad, un policía de Qatar alteró su tranquilidad.

El policía catarí amenazó con romperle la cámara al reportero, mientras Suárez grababa la entrada al partido mundialista. El uniformado le pedía que se retirara del lugar y que dejara de grabar.

“¿Por qué no puedo grabar? Esto es increíble, estoy trabajando”, le replicó el reportero en inglés. “Vete de aquí, no puedes hacer fotos”, le respondió el policía catarí. “Bueno, nos acaban de amenazar con romper la cámara”, agregó el periodista en medio del altercado.

Tras lo ocurrido, los presentadores de Más Vale Tarde le pidieron al día siguiente que narrara lo sucedido con el policía.

“La policía catarí no está poniendo nada fáciles las cosas a la prensa. Ayer lo que pasó es que hubo una especie de aglomeración, ya con el partido comenzado, en las puertas del exterior”, empezó contando el periodista.

“Yo estaba haciendo un reportaje sobre la reventa, sobre las entradas que se están vendiendo por unas cantidades muy altas. Esto me lo estaba impidiendo hacer la policía catarí, no me dejaron grabar, que había incluso policías que estaban dejando colarse a gente”, a lo que agregó que él tenía “la libertad absoluta de poder grabar en esos exteriores del estadio”, pero que no dejó de tener “el marcaje” de un uniformado.

Sin embargo, el periodista siguió grabando y al final se tuvo que retirar del lugar porque llegaron dos policías más.

“Cuando apareció otro policía ya me eché para atrás. Intenté la avalancha que se supone iba a ocurrir, pero me fui totalmente fuera y perdí a este personaje”, recordó sobre lo acontecido.