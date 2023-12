¿Por qué la Fifa podría descalificar a Brasil de las eliminatorias sudamericanas? Esto dicen sus estatutos

La Selección brasileña de fútbol no tiene el mejor presente. Pese a que empezó ganando las eliminatorias contra Bolivia con un contundente 5 a 1, terminó perdiendo tres partidos consecutivos con Uruguay 2 a 0, con Colombia 2 a 1 y con Argentina 1 a 0.

Sin embargo, dicha decisión no fue del agrado de Fifa, que, como órgano independiente, le envió una carta a la Federación Brasileña de Fútbol recordando que no puede haber influencia de un tercero.

¿En qué consiste la suspensión?

Miami, Florida - 7 de diciembre: Gianni Infantino, presidente de la Fifa, y Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, sonríen durante el sorteo oficial de la Conmebol Copa América 2024 en el James L. Knight Center el 7 de diciembre de 2023 en Miami, Florida. Eva Marie Uzcategui/Getty Images/AFP (Foto de Eva Marie Uzcategui / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / Getty Images vía AFP) | Foto: Getty Images via AFP

“La Fifa y la Conmebol desean enfatizar firmemente que, hasta que dicha misión se lleve a cabo, no se tomará ninguna decisión que afecte la CBF, incluidas elecciones o convocatorias de elecciones. Si esto no se respeta, la Fifa no tendrá otra opción que presentar el asunto a su órgano de decisión pertinente para su consideración y resolución, lo que también podría incluir una suspensión”, agrega.