Posiciones en la Copa África tras el debut de Nigeria y Túnez: los favoritos no ceden y ven de cerca los octavos

La Copa África sigue su camino en Marruecos y los grandes favoritos al título no ceden ni un solo milímetro. El torneo africano más importante de selecciones hasta el momento muestra un buen comportamiento de las potencias y varias de ellas también ponen a prueba sus estrategias y figuras pensando en el Mundial 2026, a menos de seis meses para que comience.

Cuatro partidos más se disputaron este 23 de diciembre, donde RD Congo, un rival que puede enfrentar la Selección Colombia, debutó con victoria en la Copa África. Túnez y Nigeria también se probaron en suelo marroquí. Las tablas del torneo ya se comienzan a mover tras las participaciones en Tánger, Rabat y Fez.

A primera hora de este 23 de diciembre el grupo D se puso en marcha con los partidos RD Congo contra Benín y Senegal ante Botsuana. Sin mayores contratiempos, los congoleses ganaron 1-0 y se perfilan para pasar a octavos de final. Por otra parte, los senegaleses le pasaron por encima a su rival con contundente 3-0 y también están llamados a pasar de ronda en Marruecos.

Mohamed Salah contra Zimbabue en la Copa África. Foto: AP

Cabe recordar que en los partidos debut en Copa África, la anfitriona Marruecos dio un contundente golpe y derrotó 2-0 a Comoras con espectacular gol de Ayoub El Kaabi, quien lanzó espectacular maniobra para un golazo que fácilmente puede clasificar en la lista para el Premio Puskás. Por otra parte, Mohamed Salah salvó a Egipto del desastre con una agónica anotación al 90+2 para decretar la remontada ante Zimbabue y los primeros tres puntos en el grupo B.

Nigeria y Túnez también debutaron en la Copa África

Luego, el turno fue para la Selección Nigeria, que no pudo clasificar al Mundial 2026 y ve en la Copa África su salvación. Un gol de Ademola Lookman decretó el 2-1 final para sumar los primeros puntos. Túnez, que sí irá a la Copa Mundo, venció 3-1 a Uganda con doblete de Elías Achouri, volante del Copenhague de Dinamarca.

⚽🏆 ¡Ya es goleada de Túnez contra Uganda! ¡Llegó el tercero, esta vez marcó Achouri que lleva dos en el partido!#CopaAfricanaxWIN pic.twitter.com/JfWWeG1yL8 — Win Sports (@WinSportsTV) December 23, 2025

De esta manera, los grupos A, B, C y D los dominan los candidatos que no han permitido grandes sorpresas y ya dieron el primer paso para clasificar a los octavos de final. Marruecos, Sudáfrica, Egipto, RD Congo, Senegal Nigeria y Túnez se perfilan como los primeros en sus zonas, dando lugar a los segundos y a cuatro mejores terceros que clasificarán a los octavos de final.

Grupos de la Copa África

Grupo A

Marruecos: 3 puntos Mali: 1 Zambia: 1 Comoras: 0

Grupo B

Egipto: 3 puntos Sudáfrica: 3 Angola: 0 Zimbabue: 0

Grupo C

Nigeria: 3 puntos Túnez: 3 Tanzania: 0 Uganda: 0

Grupo D

Senegal: 3 puntos RD Congo: 3 Botsuana: 0 Benín: 0