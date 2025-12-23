Deportes

Posiciones en la Copa África tras el debut de Nigeria y Túnez: los favoritos no ceden y ven de cerca los octavos

Avanza la primera fecha de la fase de grupos de la Copa África y Nigeria y Túnez ya debutaron. Las potencias por ahora no ceden un milímetro.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

23 de diciembre de 2025, 11:31 p. m.
Nigeria contra Tanzania en la Copa África.
Nigeria contra Tanzania en la Copa África. Foto: Anadolu via Getty Images

La Copa África sigue su camino en Marruecos y los grandes favoritos al título no ceden ni un solo milímetro. El torneo africano más importante de selecciones hasta el momento muestra un buen comportamiento de las potencias y varias de ellas también ponen a prueba sus estrategias y figuras pensando en el Mundial 2026, a menos de seis meses para que comience.

Cuatro partidos más se disputaron este 23 de diciembre, donde RD Congo, un rival que puede enfrentar la Selección Colombia, debutó con victoria en la Copa África. Túnez y Nigeria también se probaron en suelo marroquí. Las tablas del torneo ya se comienzan a mover tras las participaciones en Tánger, Rabat y Fez.

A primera hora de este 23 de diciembre el grupo D se puso en marcha con los partidos RD Congo contra Benín y Senegal ante Botsuana. Sin mayores contratiempos, los congoleses ganaron 1-0 y se perfilan para pasar a octavos de final. Por otra parte, los senegaleses le pasaron por encima a su rival con contundente 3-0 y también están llamados a pasar de ronda en Marruecos.

Mohamed Salah contra Zimbabue en la Copa África.
Mohamed Salah contra Zimbabue en la Copa África. Foto: AP

Cabe recordar que en los partidos debut en Copa África, la anfitriona Marruecos dio un contundente golpe y derrotó 2-0 a Comoras con espectacular gol de Ayoub El Kaabi, quien lanzó espectacular maniobra para un golazo que fácilmente puede clasificar en la lista para el Premio Puskás. Por otra parte, Mohamed Salah salvó a Egipto del desastre con una agónica anotación al 90+2 para decretar la remontada ante Zimbabue y los primeros tres puntos en el grupo B.

Gente

Se revela la primera foto del embarazo de la esposa de Luis Díaz; recibió halagos

Deportes

¿Se cuentan o no? Aclaración del presidente de Dimayor al lío de títulos para Santa Fe, Millonarios y Medellín

Deportes

Último reconocimiento a Luis Díaz antes de acabar el 2025: superó a Messi y Bayern Múnich celebra

Deportes

Tormento para el Crystal Palace de Jefferson Lerma: agónica tanda de penales contra Arsenal en EFL Cup

Gente

Hernán Peláez, uno de los periodistas deportivos más influyentes en Colombia, anunció decisión de cara a sus oyentes

Deportes

Independiente Medellín tiene nuevo arquero: confirmado el reemplazo de Washington Aguerre

Deportes

Conmebol tomó decisión final para Nacional vs. Millonarios de Sudamericana: todo quedó definido

Deportes

RD Congo debutó con paso firme en la Copa Africana: así le fue al posible rival de Colombia

Deportes

Mohamed Salah salva a Egipto del desastre en la Copa África: goles y resumen del juego ante Zimbabue

Deportes

La tabla de los grupos A y B en la Copa Africana: Marruecos pisa fuerte y Sudáfrica no se confía

Nigeria y Túnez también debutaron en la Copa África

Luego, el turno fue para la Selección Nigeria, que no pudo clasificar al Mundial 2026 y ve en la Copa África su salvación. Un gol de Ademola Lookman decretó el 2-1 final para sumar los primeros puntos. Túnez, que sí irá a la Copa Mundo, venció 3-1 a Uganda con doblete de Elías Achouri, volante del Copenhague de Dinamarca.

De esta manera, los grupos A, B, C y D los dominan los candidatos que no han permitido grandes sorpresas y ya dieron el primer paso para clasificar a los octavos de final. Marruecos, Sudáfrica, Egipto, RD Congo, Senegal Nigeria y Túnez se perfilan como los primeros en sus zonas, dando lugar a los segundos y a cuatro mejores terceros que clasificarán a los octavos de final.

Grupos de la Copa África

Grupo A

  1. Marruecos: 3 puntos
  2. Mali: 1
  3. Zambia: 1
  4. Comoras: 0

Grupo B

  1. Egipto: 3 puntos
  2. Sudáfrica: 3
  3. Angola: 0
  4. Zimbabue: 0

Grupo C

  1. Nigeria: 3 puntos
  2. Túnez: 3
  3. Tanzania: 0
  4. Uganda: 0

Grupo D

  1. Senegal: 3 puntos
  2. RD Congo: 3
  3. Botsuana: 0
  4. Benín: 0

Mas de Deportes

Luis Díaz y su esposa están en la espera de su tercer hijo.

Se revela la primera foto del embarazo de la esposa de Luis Díaz; recibió halagos

Nigeria contra Tanzania en la Copa África.

Posiciones en la Copa África tras el debut de Nigeria y Túnez: los favoritos no ceden y ven de cerca los octavos

Carlos Mario Zuluaga aclaró si los títulos para Medellín, Santa Fe y Millonarios si son válidos.

¿Se cuentan o no? Aclaración del presidente de Dimayor al lío de títulos para Santa Fe, Millonarios y Medellín

Luis Díaz supera a Messi en importante ranking antes de cerrar el 2025.

Último reconocimiento a Luis Díaz antes de acabar el 2025: superó a Messi y Bayern Múnich celebra

Jefferson Lerma en el Arsenal vs. Crystal Palace por EFL Cup.

Tormento para el Crystal Palace de Jefferson Lerma: agónica tanda de penales contra Arsenal en EFL Cup

El periodista deportivo tomó importante decisión.

Hernán Peláez, uno de los periodistas deportivos más influyentes en Colombia, anunció decisión de cara a sus oyentes

Washington Aguerre se fue a Peñarol y dejó su puesto libre bajo los tres palos.

Independiente Medellín tiene nuevo arquero: confirmado el reemplazo de Washington Aguerre

Atletico Nacional players (L) face front to front with Millonarios F.C players (R) during the BetPlay Dimayor League match between Millonarios F.C and Atletico Nacional in Bogota, Colombia's El Campin Stadium April 13, 2025. (Photo by: Jorge Londono/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Conmebol tomó decisión final para Nacional vs. Millonarios de Sudamericana: todo quedó definido

Arne Slot, DT de Liverpool, sufre muy malas noticias en su club.

Se quiebra la paz de Liverpool sin Luis Díaz: última noticia es trágica y la oficializó Arne Slot

VALDEBEBAS, SPAIN - NOVEMBER 23: Florentino Perez, President of Real Madrid, attends during the Ordinary General Assembly of Representative Members of Real Madrid C.F. at Ciudad Deportiva Real Madrid on November 23, 2025, in Valdebebas, Madrid, Spain. (Photo by Dennis Agyeman / AFP7 via Getty Images)

Real Madrid anunció su primera salida para 2026: no va más y firmó contrato en otro equipo

Noticias Destacadas