“Preguntas estúpidas”: Óscar Quintabani explota contra periodista en plena crisis del Deportes Quindío

Polémica con periodista

Periodista: Podemos ver cómo hace un tiempo el Deportes Quindío tenía jugadores quindianos, hoy vemos que se le cierra la puerta a los jugadores, vemos que se le cierra la puerta a los hinchas del Deportes Quindío, los hinchas del Deportes Quindío están lejos, no hay conectividad con el cuerpo técnico, no hay cercanía de ninguna clase con lo que tiene que ver con el Deportes Quindío. Hoy la hinchada quindiana pide a gritos la renuncia suya para mirar qué puede suceder o qué puede pasar más adelante con este tema. ¿Qué decirle a ese poquito hincha que al menos prende una radio para escucharnos, prende el televisor y ubica el canal por el cual se emite la transmisión? ¿Qué decirle a ese hincha que ya hoy dice que no es capaz de más?

Periodista: Soy periodista, pero es lo que me escribieron en el WhatsApp de la emisora. Profe, no crea que el hincha hoy se siente todavía respaldando el proceso suyo.

Quintabani ha sido amenazado

“Como no los dejaron entrar a la unidad empezaron los desmanes, fue por fuera que rompieron cosas, pintaron cosas agresivas y lo peor es que mi hija menor estaba en la puerta con unos amiguitos. Se entró, estaba asustada, con pánico, ahí entró la llamada del portero y me contó lo que sucedía afuera. No hay certeza, se han pedido los videos para identificar, pero había 12 o 15 motos y también había un carro, pero al ver que no podían entrar dijeron barbaridades desde afuera. Lo sentí mucho y pedí disculpas a la vecindad”, reveló el estratega en ESPN.