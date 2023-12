Prensa española le restriega a James las “excusas” que ha sacado en sus equipos, a propósito de que dijo de Catar: “es común en él”

El mediocampista colombiano puso en duda su continuidad con el Sao Paulo para la temporada 2024, en la que el ‘tricolor paulista’ va a disputar la Copa Libertadores por primera vez en tres años. “En el fútbol todo cambia muy rápido. Nunca me gustó hablar sobre el futuro, solo Dios sabe. Me gusta hablar del presente, del día a día. No sé lo que sucederá en el 2024″, dijo el capitán de la selección de Colombia en una entrevista publicada por el portal Globo Esporte.

Rodríguez, de 32 años de edad, ha sido abrazado por la hinchada desde su llegada como agente libre a Sao Paulo en julio, con un contrato hasta el 30 de junio de 2025. En total ha anotado un gol y dado tres asistencias en 14 partidos (nueve como titular). “Espero quedarme para ayudar al equipo, pero el futuro en el fútbol, como dije antes, cambia mucho. Solo Dios sabe lo que va a suceder”, agregó.

Goleador del Mundial de Brasil-2014, con seis goles, el exjugador del Real Madrid y el Bayern Múnich empezó como suplente de Dorivál Júnior pero de a poco ha ganado terreno en el elenco titular ‘saopaulino’.

Tricampeones de la Libertadores (1992, 1993, 2005), los paulistas clasificaron al torneo suramericano por primera vez desde 2021 tras vencer al Flamengo en la final de la Copa do Brasil en septiembre. Rodríguez no tuvo minutos en esa competencia. “Estoy jugando más ahora y estoy feliz por eso (...) No vine aquí de vacaciones ni a pasar el rato. Me gusta ganar títulos”, afirmó.

Pese a que dejó abierto su futuro, el talentoso ‘10′ dijo que “sería bueno” entrar en el selecto grupo de futbolistas que han ganado la Libertadores y la Liga de Campeones de Europa, que conquistó con los ‘merengues’ en 2016 y 2017.

“Sao Paulo tiene equipo para hacer las cosas bien y ganar la Libertadores. Tenemos muchos jugadores buenos, de calidad, y podemos llegar a la final si todo el mundo se queda” para la próxima temporada, apuntó.

Lo malo es que esa decisión se la comunicaron cuando varios mercados europeos ya estaban cerrados, por lo que no le quedó otra que mirar mercados emergentes como el de Catar. Después de una negociación intensa entre ambas partes, el mediocampista colombiano aceptó fichar por el Al-Rayyan, club del que no terminó saliendo bien por las lesiones que lo castigaron en la parte final de su ciclo.

James ha dicho abiertamente que la liga de Catar no es competitiva como las otras en las que ha estado y eso, además de la adaptación al idioma y las costumbres, hizo que saliera antes de lo pensado, fichando entonces por el Olympiacos de Grecia.

“La cultura catarí es muy difícil”, dijo en diálogo con Globo Esporte. “Fue un país en el que fue mucho más difícil la adaptación”, agregó.

“Todo el mundo junto come con la mano. Ellos me compartían y yo decía: ‘No, gracias’. Preguntaba por los cubiertos y me decían: ‘No, con la mano’ y yo les respondía: ‘Estás loco, no voy a comer con la mano’”, completó.

Por cuenta de estas declaraciones, la prensa española recordó cuando James también se quejó de su paso por Alemania, cuando fue jugador del Bayern Múnich. Rodríguez habló de varios temas durante una entrevista en 2020 con el coach Daniel Habif y dio detalles de su salida del equipo bávaro y las razones por las que no pudo aceptar un futuro en Alemania.

Luego de dos horas de entrevista, el colombiano señaló que “los alemanes son gente muy fría, aunque recibí un trato espectacular en el club; me querían mucho’'. El colombiano añadió que “vivir allí no es algo fácil, es algo duro porque es un frío con -20 grados, eso para mí era muy duro. Había días que me preguntaba: ‘¿qué estoy haciendo aquí con este frío?’”.

Otra de las razones por las que no se pudo adaptar a Alemania fue su disciplina, pues según el jugador “en Alemania solo piensan en trabajo, son unas máquinas, uno llegaba y saludaba, se cambiaba, entrenaba y ‘chao’, cada uno con su vida’'.

“El alemán me costó mucho porque tampoco tuve ganas, al profe que tuve le dije que no le iba a hacer perder su tiempo ni el mío. No quiero, no podía con el alemán, era un idioma que no me quería aprender”, puntualizó.

Así las cosas, el diario español ‘Marca’ apuntó: “Cada tanto hay declaraciones del jugador colombiano que, lejos de dar explicaciones a la inestabilidad en sus clubes, dan a entender que es algo común en él”.

“Los primeros años en la carrera de James Rodríguez lo hacían merecedor de calificativos y elogios muy grandes, pero después de sus pasos por Envigado, Banfield y Porto, empezaron a conocerse los problemas en AS Monaco, Real Madrid, Bayern München y Everton. Y aunque en su corto y poco trascendente paso por el fútbol de Catar no se supo mucho, él mismo se encargó de hablar de lo que vivió allí”, recordó el medio.

“Justo ahora, cuando se pone en duda su futuro y continuidad en São Paulo, club al que llegó después de una salida polémica del Olympiakos griego, él mismo habló sobre lo que no le gustó de la cultura y estadía en suelo catarí. Recordando que allí llegó casi que, haciendo promoción del fútbol en ese país para el Mundial del 2022, pero Rodríguez ni siquiera pudo clasificar con la Selección Colombia”, agregó.