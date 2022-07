Presidente de Atlético Nacional genera ilusión en hinchas al hablar sobre el regreso de Franco Armani

Sumergido en un arranque poco favorable tras la consecución del título 17 en la historia de los torneos cortos, se encuentra Atlético Nacional. Equipo acostumbrado a pelear todos los torneos que enfrenta y que espera que el torneo finalización de 2022 no sea la excepción o corra la misma suerte de Deportivo Cali en el último semestre, quien luego de haber gritado campeón en el 2021-II, se fue a pique en el apertura del presente año y quedó casi último de dicha competición.

Actualmente, apenas se han disputado tres jornadas de la liga colombiana y a los ‘verdolagas’ les queda camino por recorrer, sin embargo, hay una situación que a la hinchada le preocupa de gran forma debido a que consideran que no hay la nómina suficiente para disputar de manera apropiada el campeonato local, haciendo exigencias fuertes para que hayan contrataciones.

Hasta el momento, el único nombre que llegó a sumarse a la plantilla campeona ha sido el de Andrés Felipe Román para la lateral derecha, posición que necesitaba complementar el equipo aunque la tenga bien cubierta con Yerson Candelo. De igual forma y a pesar de ser un refuerzo de peso, las críticas siguen y los directivos parece que por el momento se quedarán quietos en cuanto a las contrataciones.

Sin embargo, el presidente de la institución, Emilio Gutiérrez, en las últimas horas ha puesto a soñar a los seguidores verdes con la vuelta de un ídolo: “Nuestro sueño es que Franco (Armani) termine su carrera en Atlético Nacional”.

En conversación con Cómo te va de D Sports Radio 103.1, el directivo no cerró la posibilidad que el ex portero campeón de Copa Libertadores vista los colores del equipo nuevamente: “Armani es un ídolo de los más grandes de esta institución, un ídolo vigente. Su rendimiento actual habla por sí solo, y los ídolos tienen las puertas abiertas en el club. Pero depende mucho del interés genuino de parte y parte, no lo estamos trabajando en este momento, pero no sorprendería que esa oportunidad la abordáramos de una manera más seria”.

Esta posibilidad es latente pero por el momento no parece cercana. De igual forma, lo que hace soñar a los ‘verdolagas’ es que Armani sí desea tener un segundo capitulo con la institución: “Atlético Nacional es todo. Fue el equipo que creyó en mí, que confió, que me vio crecer como futbolista y persona. Solo tengo palabras de agradecimiento. Me quiero retirar ahí. En mi despedida me comprometí con el hincha; lo prometido es deuda”.

Franco Armani - Foto: LatinContent via Getty Images

Programación y resultados fecha 3 (Liga Betplay 2022-II)

Sábado 16 de julio

Jaguares FC 0-1 Deportivo Pasto

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/Win+

Atlético Nacional 1-2 Millonarios FC

Hora: 6:05 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +

La Equidad 0-0 Junior FC

Hora: 8:10 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win +

Domingo 17 de julio

Envigado FC 2-2 Alianza Petrolera

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win/Win+

Independiente Santa Fe 1-0 Cortuluá

Hora: 4:05 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +

Lunes 18 de julio

Unión Magdalena 2-1 Deportes Tolima

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win/Win+

Once Caldas DAF 2-0 Águilas Doradas

Hora: 8:05 p. m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win+

Martes 19 de julio

Deportivo Pereira vs. Patriotas FC

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win/Win+

Miércoles 21 de julio

Deportivo Cali vs. Independiente Medellín

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +

Por definir

Atlético Bucarmanga vs. América de Cali

Hora: Por definir

Estadio: Alfonso López.