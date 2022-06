Presidente del PSG aseguró que Zinedine Zidane no estuvo en sus planes

El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, aseguró que “nunca he hablado” con Zinedine Zidane para ser el nuevo entrenador y espera llegar “rápidamente a un acuerdo” con Christophe Galtier para que el hasta ahora técnico del Niza ocupe el banquillo parisino la próxima temporada, en una entrevista al diario Le Parisien.

“Adoro a Zidane. Fue un jugador fantástico, de una clase increíble y un entrenador excepcional con tres Ligas de Campeones, pero nunca he hablado con él, ni directa ni indirectamente”, declaró el presidente del club de la capital al diario.

Al Khelaifi asegura en la entrevista que el PSG quiere alejarse de la imagen de nuevo rico y que ello ha tenido que ver también en la elección del entrenador.

“Hemos elegido un entrenador que será el mejor para lo que queremos poner en práctica (...) Negociamos con el Niza, no es un secreto, y espero que rápidamente lleguemos a un acuerdo, pero respeto al Niza y al presidente (Jean-Pierre) Rivère, cada uno defiende sus intereses”, añadió el dirigente catarí.

También se pretende acabar con la imagen de que el París SG es solo un conjunto de estrellas, entre ellas el argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar.

“Queremos jugadores que amen el club, que les guste pelearse, que adoren ganar (...) El nuevo entrenador deberá crear un verdadero equipo, reencontrar un verdadero espíritu colectivo”.

En la entrevista, el dirigente no menciona en ningún momento el nombre del argentino Mauricio Pochettino, que al menos oficialmente sigue siendo el entrenador del París Saint-Germain y al que le queda un año de contrato.

Preguntado por Leonardo, director deportivo de la entidad hasta su reciente cese, el patrón del PSG agradeció al brasileño el “trabajo increíble” realizado.

“Le deseamos lo mejor. Así es el fútbol... Sé que muchos clubes van a interesarse por él porque tiene mucha experiencia”, concluyó.

🇦🇷 ¡Feliz Día de la Bandera para todos los argentinos! 🇦🇷#VamosParis ❤️💙 pic.twitter.com/KiRQVvMdn9 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) June 20, 2022

¿Alguien miente?

El pasado domingo el medio RMC Sport indicó que las negociaciones con Zidane no habrían avanzado nada debido a la falta de respuesta por parte del exentrenador del Real Madrid, situación que impacienta a los directivos del PSG y los obliga a ir por otros caminos para definir cuanto antes el nuevo dueño del banquillo en el Parque de los Príncipes.

“Tengo ganas de continuar, tengo todavía esa llama, es mi pasión, el fútbol”, dijo Zinedine Zidane el mismo día al programa Téléfoot, de la cadena francesa TF1, sin precisar dónde planeaba entrenar en el futuro.

En la entrevista no habló de presuntos contactos con el París Saint-Germain para sustituir al argentino Mauricio Pochettino, que se iría, ni tampoco de la selección francesa, donde su nombre aparece a menudo como sucesor un día del actual seleccionador Didier Deschamps, que tiene contrato hasta el final del Mundial de Catar 2022 (21 de noviembre-18 de diciembre).

Más que el dinero y las condiciones contractuales, Zidane reitera que lo que busca es lo mismo que le permitió ser campeón de tres Champions seguidas con el Madrid. “Yo fui responsable de muchas cosas, pero tuve un gran equipo que me respaldó. Solo no hubiera sido posible. Necesito rodearme de gente con la que me siento a gusto. Si no, no puede funcionar”, sentenció.

Con información de la AFP.