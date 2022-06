Colombiano pidió irse de su club por un solo objetivo: jugar con Falcao en el Rayo

La temporada de fichajes en Europa está a punto de abrir, siendo el Rayo Vallecano uno de los equipos que prometen ser protagonistas en la media tabla de la liga española. Andoni Iraola ya ha pasado la lista de necesidades a la directiva y ahora solo le resta esperar que se muevan en el mercado con la misma destreza que acabó con un nombre como el de Falcao García en Vallecas.

La zona ofensiva, aún teniendo al Tigre como referente, es la gran zona a reforzar por parte de la junta directiva, sin embargo, no hay derecho a descuidar otras zonas del campo como la defensa, que tanto sufrió en este 2022, y el arco, si es que el macedonio Stole Dimitrievski decide aceptar alguna de las tantas ofertas que han tocado su puerta desde el invierno pasado.

De llegar a perder a su arquero titular, el Rayo tiene un ‘as’ bajo la manga para el que ni siquiera tendría que gastar más dinero. El colombiano Iván Mauricio Arboleda, al que compraron antes del inicio de la temporada pasada, se encuentra a préstamo en Newells hasta diciembre, aunque con la posibilidad de dar por terminado el acuerdo si así lo desean los franjirrojos y el propio jugador.

Hace unos días el director deportivo David Cobeño habló al respecto de Arboleda y manifestó que todavía no habían tomado una decisión al respecto de su futuro, pero no descartaban que regresara a España dentro de poco. Los días pasaron y el Rayo no tuvo que hacer nada para contar con la ‘Araña’ de regreso, pues el propio guardameta pidió al conjunto rosarino que lo dejaran partir al margen de los seis meses que todavía le quedan por delante en Argentina.

Iván Mauricio estuvo convocado este lunes al partido ante Argentinos Juniors, pero lo tuvo que ver desde el banquillo, pues el titular elegido por el técnico Javier Sanguinetti en los últimos partidos es Ramiro Macagno. A pesar que no hubo colombiano bajo los tres palos, la victoria de la Lepra se pintó de tricolor por el solitario tanto de Willer Ditta a los 6 minutos de partido, su primera celebración de gol desde que abandonó el Junior para cumplir su sueño de jugar en el exterior.

Si todo se da para que el colombiano tenga la oportunidad de pelear por la titularidad, serían dos colombianos en el Rayo para la próxima temporada. Arboleda regresaría en un momento importante para su carrera, pues gracias a su larga trayectoria en Argentina fue llamado a la Selección Colombia para el más reciente amistoso en Murcia (España) enfrentando a Arabia Saudita con marcador final de 1-0.

Cabe recordar que Arboleda y Falcao forjaron una gran amistad en el Rayo cuando arribaron a Madrid; incluso, el portero se desbordó en elogios cuando se enteró de la llegada del Tigre. “Es un sueño. Más de uno quiere jugar con él, somos pocos los que tenemos ese privilegio, el de poder jugar con grandes referentes”, señaló.

Además, Arboleda resaltó la parte humana del Tigre, manifestando que “tiene un corazón muy humilde: a lo largo de su carrera ha conseguido cosas muy importantes y mantenerse en las ligas ‘top’ es muy duro”.

#Newells | ATENCIÓN ⚠️ Iván Mauricio Arboleda 🇨🇴 pidió rescindir su contrato con la Lepra. Tiene contrato hasta diciembre, pero... pic.twitter.com/V5UQrirSWH — Ramiro Ferreyra (@ramaferreyra13) June 21, 2022

Las dudas se disiparán entre la primera y segunda semana de julio, fecha para la que Andoni Iraola tiene citado al grupo en el inicio de la pretemporada. El 9 de julio arrancarán los trabajos con revisión médica y la primera charla del cuerpo técnico de cara a la temporada en la que buscarán el sueño de conseguir cupo a puestos europeos.

El primer compromiso amistoso que enfrentarán será el 30 de julio en Inglaterra, nada más y nada menos que frente al Manchester United de Cristiano Ronaldo en Old Trafford.