Atlético Nacional estará cerrando una dolorosa semana tras lo ocurrido en Copa Libertadores.

Ante São Paulo, aun siendo el mejor en la llave de octavos de final, quedó eliminado por la vía de los penales tras los fallos de Matheus Uribe y Marino Hinestroza.

Dicho certamen era el máximo de los propósitos que se había trazado la dirigencia, pero le fue imposible por errores puntuales que tuvieron referentes a los que se le suman los de Edwin Cardona.

Sao Paulo sacó a Nacional de la Copa. | Foto: Getty Images

No lograr el cometido podría implicar decisiones a la interna del club verde; una de ellas estaría relacionada con el goleador del momento que está a préstamo.

Se hace referencia a Emilio Aristizábal, quien le pertenece al conjunto de Medellín, pero se encuentra cedido en Fortaleza.

Este activo del club en el último tiempo se ha incrementado por lograr destacarse con goles en lo corrido de 2025.

Su crecimiento con continuidad en los bogotanos ha sido tan alto, que desde el exterior han consultado por sus condiciones para ficharlo en el futuro cercano.

Esto haría que para los verdolagas fuese el primer nombre que ruede de cara al remate del año, y además, sacaría de apuros a la dirigencia al no tener espacio para más delanteros de nivel.

Actualmente, quien es fijo en el equipo de Javier Gandolfi es Alfredo Morelos. Su alto costo hace improbable su salida y se mantendría como el único 9 del equipo.

Aristizábal, en caso de querer volver al terminar su préstamo en Fortaleza, tendría que luchar para ganarse la titular, lo que a su corta edad lo pone en un panorama bastante exigente.

Así pues, ver que le lleguen ofertas por el hijo de Víctor Aristizábal ilusiona a la familia para un salto internacional con apenas 20 años.

Emilio Aristizábal, número 19 de Fortaleza. | Foto: Colprensa

Nacional sufrió a Emilio

Aristizábal estuvo el pasado fin de semana en el Atanasio Girardot para enfrentar a Nacional y convirtió el gol del empate parcial en un partido que finalizó 2-2.

Ese tanto generó repercusiones dentro del plantel verdolaga, y uno de los que evidenció la reacción en el camerino fue Jorman Campuzano.

Mientras Emilio atendía a los medios de comunicación luego del compromiso en Medellín, el volante referente de Nacional intentó llevar a su excompañero hacia el camerino verde.

Emilio Aristizabal fue conducido por Jorman Campuzano | Foto: Captura redes: @Danitorresg_

En tono de broma, pero dejando un mensaje con doble sentido, Campuzano dio a entender su deseo de que en algún momento el club logre repatriar a ese jugador.

La escena no pasó desapercibida para la prensa paisa, que registró: “Jorman Campuzano le pide a Emilio Aristizábal que se vayan para el camerino de Nacional”.

Quien fuese el gran protagonista de la noche habló ante los medios de comunicación en zona mixta luego del compromiso.

Sobre su regreso a Nacional, el delantero dijo que extraña el cariño de la gente y el compañerismo y la alegría de los jugadores.

Aunque dicha sea su percepción, los mencionados intereses internacionales lo podrían en una encrucijada.

Es posible que el próximo Mundial Sub-20, a disputarse desde el próximo 27 de septiembre en Chile, sea el que marque el destino del joven atacante.