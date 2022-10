Primeras bajas del microciclo de la Selección Colombia: ya anunciaron los reemplazos

Sobre el mediodía de este viernes –30 de septiembre– los medios oficiales de la Selección Colombia dieron a conocer la convocatoria de los 24 jugadores del rentado local que harían parte de los microciclos de la Tricolor, previamente anunciados para el mes de octubre en la ciudad de Barranquilla.

Varios nombres causaron sorpresa y otros fueron alabados gracias a su trabajo, por lo que desde hace tiempo se venía pidiendo tuviera un acercamiento al equipo nacional. Sin embargo, la mala fortuna de molestias físicas ha hecho que este sábado se hagan los primeros cambios, saliendo dos de los jugadores que ya eran esperados en los próximos días.

Comunicado Selección Colombia Masculina de Mayores: cambio en los convocados



La misiva, que dio a conocer las lesiones de los futbolistas, empieza así: “El cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores informa que los jugadores Nicolás Gil, del Unión Magdalena, y Kevin Velasco, del Deportivo Cali, han sido desconvocados para el microciclo de trabajo que se llevará a cabo del 4 al 6 de octubre en Barranquilla, por molestias físicas que les impiden atender el llamado”.

Lo que se complementa con los nombres de sus reemplazantes: “De otro lado, el director técnico Néstor Lorenzo ha convocado en reemplazo de estos jugadores a Jeison Lucumí del Deportes Tolima y a Cristian Tovar del Deportivo Pasto, que se estarán sumando a la concentración de la próxima semana en la capital del departamento del Atlántico”.

En la convocatoria sorprende la ausencia de jugadores de Atlético Nacional, un equipo habitual en procesos anteriores tanto para amistosos, microciclos e incluso partidos de Eliminatoria o Copa América. Según pudo conocer SEMANA, los clubes antioqueños pidieron que no se citara a ninguno de sus jugadores, a raíz que el clásico se disputará el próximo jueves 6 de octubre.

La idea de estas tres jornadas de trabajo, a ejecutarse el martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de octubre, es conocer a esos futbolistas de la liga local que pueden dar una mano en cualquier momento, así como Llinás y Montero lo hicieron en la más reciente convocatoria. “Decidimos aprovechar para mirar jugadores de Europa, es más fácil que los presten ahora”.

Nestor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia - Foto: Alexandra Ruiz

Lorenzo no ocultó que le gustaría ver a estos jugadores en acción, pero ante el calendario tan apretado tuvo que buscar opciones de verlos a todos y explicarles cuál será su plan de trabajo al frente de la Tricolor. “Hay un tema que es primordial y es que no hay fecha Fifa, no vamos a tener prioridad sobre la convocatoria de los jugadores que queramos pedir; además, los jugadores van a tener pocas vacaciones porque ya tuvieron a mitad de año y van a tener dos semanas, nada más”, explicó hace unos días.

Finalmente, este no será el único microciclo a realizarse en octubre, pues a mediados del mes se espera otra reunión con algunos de los futbolistas que no pudieron ser tenidos en cuenta en esta lista de 24.

Convocatoria microciclo de octubre

Andrés Correa - La Equidad

Brayan Vera - América de Cali

Carlos Garcés - Deportivo Pereira

Carlos Gómez - Millonarios FC

Dany Rosero - Junior FC

Daniel Ruiz - Millonarios FC

Esneyder Mena - América de Cali

Jherson Mosquera - Deportivo Pereira

Joan Felipe Parra - Envigado FC

Johan Torres - Independiente Santa Fe

José Luis Chunga - Alianza Petrolera

Juan Camilo Chaverra - Atlético Bucaramanga