El sablazo de Carlos Antonio tras la nueva convocatoria de la Selección Colombia

En menos de lo que se esperaba, la afición colombiana tendrá la posibilidad de ver en acción nuevamente a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, que parece haber asumido su cargo con la firme intención de trabajar y visualizar todas las variantes que tiene a su favor, de cara a una clasificación al Mundial de 2026, objetivo primario de su llamado tras los procesos de Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda.

Así las cosas, desde el pasado 9 de septiembre la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer que: “El cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores, en cabeza de su director técnico Néstor Lorenzo, decidió realizar dos microciclos de trabajo con jugadores del Fútbol Profesional Colombiano, los cuales se desarrollarán en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en la ciudad de Barranquilla”.

Sobre las fechas planteadas para dicho proceso, decidieron: “La fase de preparación fue estipulada para el mes de octubre, con una duración de tres días por concentración. El primer encuentro de jugadores y estrategas será los días martes 4, miércoles 5 y jueves 6, mientras que el segundo microciclo se llevará a cabo el martes 18, miércoles 19 y jueves 20 del mismo mes”.

Teniendo claros los propósitos y tiempos para que el proceso sea provechoso, a mediados de este viernes –30 de septiembre–, el estratega, a través de las redes oficiales de la Selección Colombia, confirmó los nombres de los 24 jugadores que en los próximos días estarán a su servicio en la capital del Atlántico, destacando a Carlos Gómez, jugador revelación del actual campeonato, que es una de las grandes sorpresas del FPC, al lado de jugadores como Junior Hernández (Deportes Tolima), Nicolás Gil (Unión Magdalena), Johan Torres (Santa Fe) y Roberto Hinojosa (Unión Magdalena). Lorenzo también apeló a la memoria de aquellos que hicieron proceso de divisiones menores con la Selección como Andrés Correa (La Equidad), Brayan Vera (América) y Ricardo Márquez (Unión Magdalena).

Precisamente sobre este llamado, ya hubo reacciones por parte de la prensa en Colombia. Uno de los primeros en dar su opinión fue el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, quien señaló: “Excelente… lástima que coincida con algunos partidos de Liga, lo que podría afectar a los clubes...”, dijo en primera instancia.

Y de manera complementaria, no se quedó callado sobre las críticas que suele hacer desde el inicio de la era Lorenzo, donde no ha estado de acuerdo con la citación de los más experimentados, ahora agregando que espera no se presente una situación de molestia con los James, Cuadrado, Falcao y compañía: “Ahh, y vamos a ver cuántos convocará en el futuro teniendo en cuenta que podría afectarse el ‘club de amigos’…”.

