Propuesta del Presidente Gustavo Petro llega al lío entre Nacional y Los Del Sur: “democraticemos el fútbol”

La tensa relación entre Atlético Nacional y ‘Los del Sur’ ha tenido varios protagonistas a lo largo de la semana. Por un lado están los líderes de la barra, por el otro el presidente Mauricio Navarro y como intermediadora la Alcaldía de Medellín, en persona del alcalde encargado Óscar de Jesús Hurtado y el secretario de Gobierno, Juan Pablo Ramírez.

Apenas unos minutos después de la evacuación del estadio Atanasio Girardot el pasado domingo, Ramírez atendió a Win Sports y allí armó la polémica por unas declaraciones en las que culpaba directamente al club de haber provocado estos actos de violencia por su decisión de retirar los beneficios económicos con los que contaban los barristas.

La respuesta de Nacional y de la Dimayor fue tajante, al considerar “absurdo” e “inaceptable” que desde la Alcaldía se haya señalado a la institución por el mal comportamiento de los hinchas en la tribuna sur antes del partido frente a América de Cali por la fecha 13 de la Liga Betplay.

Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional - Foto: Captura Win Sports

A pesar de ese cruce de opiniones, que también incluyó al alcalde Daniel Quintero, la dirigencia de Nacional accedió a sentarse a escuchar a la barra y empezar de esa manera un proceso de negociación que por ahora no ve una salida pronta.

Los verdolagas jugarán su partido de local ante Melgar por Copa Libertadores en Barranquilla, mientras las autoridades de la capital antioqueña definen qué pasará con los próximos compromisos que tienen por el ámbito local e internacional.

Mientras tanto, el secretario de Gobierno volvió a crear controversia al mostrar públicamente su apoyo a una vieja idea que el hoy presidente Gustavo Petro propuso como mecanismo para mejorar la relación entre los clubes y su hinchada en Colombia. “Presidente Gustavo Petro, me ofrezco de manera humilde y respetuosa para trabajar en hacer realidad esta propuesta”, escribió Juan Pablo Ramírez junto a un pantallazo de lo que escribió el entonces candidato en diciembre de 2021.

Presidente @petrogustavo me ofrezco de manera humilde y respetuosa para trabajar en hacer realidad esta propuesta. pic.twitter.com/bWsaKjNsQw — Juan Pablo Ramírez (@Juanparal) April 17, 2023

La propuesta de Petro consistía en que invitaba a la familia Char, dueña del Junior de Barranquilla, a democratizar el fútbol. “Te propongo Char que los hinchas del fútbol tengan un porcentaje de la propiedad de los equipos profesionales del fútbol a través de las barras”, planteó en ese momento.

“El hincha hace el equipo no solo porque paga en el estadio sino porque pueda decidir en él. ¿Qué tal? Democraticemos el fútbol”, agregó en su cuenta oficial.

El presidente Gustavo Petro con una pelota de fútbol en las manos - Foto: Twitter / Gustavo Petro

Los dirigentes del fútbol se oponen

Después de que Petro dio a conocer esa propuesta, SEMANA habló con tres presidente del fútbol colombiano sobre los posibles obstáculos de la propuesta, la postura de los hinchas colombianos y los posibles impedimentos legales que traería la democratización.

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, opinó que la propuesta de Petro es respetable, pero no encuentra lógica la entrada de los hinchas por la poca posibilidad de que estos inyecten capital. “Para mí es complicadísimo que se lleve a cabo. Las barras, en vez de aportar capital a los clubes, lo que siempre han pedido es que se les dé un auxilio para poder acompañarlo. El fútbol se mueve con capital privado, lo que lleva a contrataciones de figuras con costo importante”, aseveró.

Dirigencia de Atlético Nacional le quita beneficios económicos a LDS - Foto: Getty Images

Tulio Gómez, presidente del América de Cali, concordó con lo que dijo Méndez y no vio viable que un grupo de hinchas esté en condiciones de inyectar dinero. Sin embargo, en su opinión recalcó que las barras en Colombia no están lo suficientemente comprometidas como para asumir este rol.

“En Brasil y en Argentina los hinchas son socios de los clubes. Yo hablaba con el Gremio de Brasil y me dicen que los hinchas aportan anualmente 25 millones de dólares. Aquí en Colombia, para el Deportivo Pasto y Cali, los hinchas son los socios del equipo. Aquí no aportan, aquí no hay cultura de aporte. En Colombia se necesita que la empresa privada sea la que aporte a los equipos de fútbol”, argumentó.

Carlos Mario Zuluaga, presidente de La Equidad, agregó que la Ley del Deporte prohibiría la entrada de hinchas a los equipos como accionistas. “La Ley del deporte obliga que sean sociedades anónimas. Nosotros éramos una cooperativa, pero nos obligaron a ser una sociedad anónima. Eso no está permitido en Colombia por la Ley del deporte”, sentenció.