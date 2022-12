Qatar 2022 | Mbappé no entrenó con Francia de cara al partido con Inglaterra; ¿está lesionado?

El domingo, la selección de Francia se impuso sin problema a su similar de Polonia en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Ese partido contó con la participación estelar de Kylian Mbappé, quien marcó dos goles e hizo una asistencia para la victoria, tres goles por uno.

El 10 galo ya registra 33 goles con su selección, un número que seguirá creciendo porque tan solo tiene 23 años (cumplirá 24 años el 20 de diciembre). Además, gracias a las dos anotaciones ante Polonia, se convirtió en el máximo goleador de la edición número 22 del certamen mundialista, con cinco, y suma nueve entre Rusia 2018 y Qatar 2022.

Ahora, Francia se alista para afrontar los cuartos de final de la Copa del Mundo ante Inglaterra, que eliminó a Senegal. De cara a este partido, este martes se conoció que Kylian Mbappé no participó en el entrenamiento por la tarde en Doha, cuatro días antes del partido del partido definitivo para conseguir un cupo en la semifinales del torneo.

Aunque se encendieron las alarmas, pues ya son varias selecciones las que han perdido jugadores por lesión, su ausencia en la práctica se debe a que el atacante optó por el trabajo de recuperación.

Mbappé jugó el partido completo del domingo contra Polonia en octavos de final (3-1), unos 100 minutos de juego, tiempo en el que marcó los dos goles que lo tienen como máximo artillero del Mundial de Qatar 2022.

El campeón del mundo, de 23 años, está “trabajando en la sala de recuperación”, informó el equipo francés.

Antes de esta sesión de entrenamiento, el lunes, los jugadores de la selección francesa tuvieron un día completo de descanso para recuperar fuerzas para el partido de este fin de semana en Al-Khor, a unos 50 km al norte de Doha.

“Un obsesión”

“Por supuesto, esta Copa del Mundo es una obsesión, es la competición de mis sueños”, respondió Kylian Mbappé tras liderar el domingo el triunfo de su selección sobre la Polonia de Robert Lewandowski, quien marcó el descuento desde el punto penal sobre el final del compromiso.

“Aún estamos lejos del objetivo que nos hemos marcado”, que no es otro que revalidar el título logrado hace cuatro años en Rusia 2018.

“Estamos muy contentos de estar en cuartos de final después de un partido que no ha sido fácil, pero que logramos marcar en momentos clave”, explicó en conferencia de prensa, a la que acudió tras haber sido elegido el mejor hombre del partido, después de no hacerlo en los dos primeros partidos (contra Australia y Dinamarca), pese a que supuestamente estaba obligado por la Fifa.

“Ha habido muchas preguntas de por qué no hablaba. No tengo nada en contra de los periodistas, simplemente es que necesito concentrarme en la competición. Cuando quiero concentrarme en algo, necesito hacerlo al 100 %, no perder energía con otras cosas”, explicó al respecto.

Kylian Mbappé y la selección de Francia se alistan para el duelo ante Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Este partido está programado para el sábado 10 de diciembre a las 10:00 a. m. (hora colombiana) y se podrá seguir en vivo a través de DirecTV Sports.

