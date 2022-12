Qatar 2022: Roberto Carlos criticó el nivel futbolístico de la Copa del Mundo

El histórico lateral de la selección de Brasil afirmó que no hubo grandes partidos en el mundial.

El exlateral brasileño Roberto Carlos lamentó este jueves el nivel del Mundial de Qatar por considerar que no ha tenido grandes partidos, y afirmó además que no tiene preferencias en la final que disputarán el domingo Argentina y Francia. A diferencia de algunos brasileños, que no han ocultado su deseo de que los europeos se queden con la copa, debido a la gran rivalidad futbolistica. que existe con los argentinos.

“No ha sido un Mundial con grandes partidos. Los equipos que no eran considerados favoritos han puesto las cosas difíciles a los favoritos, España, Alemania, Brasil y Uruguay. Pero si Francia y Argentina están en la final significa que han hecho mejor su trabajo. Y tenemos que felicitarles. Así es la vida”, dijo a periodistas en Doha.

Campeón del mundo con la ‘Canarinha’ en 2002, el último título mundial alcanzado por Brasil, Roberto Carlos participó este jueves de un partido de las leyendas de la FIFA en la capital catarí.

El exlateral izquierdo del Real Madrid (ESP) sostuvo que no tiene candidato al título en el juego que se disputará el domingo n el estadio de Lusail en Doha. “Voy a hacer fuerza para que sea un gran juego. No tengo una preferencia real, en serio. Después de que Brasil salió, no tengo una selección favorita”, aseguró.

El exdefensor, de 49 años, gambeteó la pregunta de si prefiere a Diego Armando Maradona o a Lionel Messi, dos de las máximas referencias del balompié argentino: “¡Soy más de Pelé y Ronaldo, Vinicius Jr, Neymar!”.

“Maradona fue un grandísimo jugador. Sigo siendo un gran admirador de Diego. Lamentablemente se fue pero yo era cercano a él. Me hace mucha falta tenerlo aquí a mi lado para hablar de fútbol, de la vida. Y Messi es Messi. Es un grandísimo jugador, así como Neymar y Cristiano también, con una carrera linda en el fútbol. No tengo preferencia por un jugador”, señaló.

La caída de Brasil

Roberto Carlos también tuvo palabras para Brasil, que llegó a Catar como una de las favoritas al título pero que se despidió en cuartos de final al caer en penales con la Croacia de Luka Modric. “Las cosas no salieron como fueron programadas. Eso es normal en el fútbol, intentar hacer una cosa que estaba dando resultados antes de la competición y que en un torneo corto como este sale errada”, apuntó.

“Los chicos están tristes, de verdad. No solamente Vinicius, Rodrygo, Militao también. Si llamas a Neymar, por más de que quiera distraerse un poco, no es fácil perder un Mundial de la forma en que perdimos”, agregó.

Roberto Carlos aseguró que palabras elogiosas de la prensa hacia ‘Ney’ pueden ayudar para que se decante por seguir en la selección, luego de que pusiera en entredicho su continuidad tras el revés contra los croatas. “Claro, ustedes pueden criticar, pero alguna palabra de ánimo para él también es muy buena”, dijo.

El exzaguero volvió a bromear cuando fue preguntado por un candidato de su gusto para reemplazar a Tite en el banquillo. “Me estoy preparando para ser el entrenador de la ‘Seleção’”, cerró.

Al mundial de Qatar solo le quedan dos partidos para cerrar el campeonato. Este sábado 17 de diciembre se jugará el partido por el tercer puesto, entre las selecciones de Croacia y Marruecos. Y un día después, el domingo, Argentina y Francia jugarán la gran final de la Copa del Mundo a las 10:00 de la mañana, hora de Colombia.

*Con informacipon de AFP.