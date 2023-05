“Quiero estar rindiendo a mi mejor nivel”, Luis Díaz se enfoca en volver a jugar 90 minutos

Tras lesionarse en octubre de 2022, pasar por el quirófano y una dificil recuperación, Luis Díaz regresó al Liverpool.

Lo hizo sumando 9 minutos ante el Leeds United y de a poco ha retomado la forma. Sumó la misma cantidad de minutos contra el Nottingham Forest y ante el West Ham United logró estar en cancha 31 minutos. Diogo Jota o Cody Gakpo son los jugadores que ha sustituido en el terreno de juego.

Sin embargo, el pasado sábado 30 de abril, se vivió uno de los duelos más emocionantes de la temporada en la Premier. Liverpool venció 4 a 3 al Tottenham Hotspur. Para esa victoria, ´el guajiro´ aportó una de las dianas. Lo hizo al minuto 5 y la alegría se apoderó de él.

“Desde que llegué aquí, siempre he querido dar absolutamente todo, el 100 por ciento todo el tiempo. Es un sueño hecho realidad, así que siempre quiero estar rindiendo a mi mejor nivel”, dijo el joven de 26 años al canal oficial del Liverpool.

Liverpool FC v Tottenham Hotspur - Premier League - Foto: Liverpool FC via Getty Images

Curtis Jones, Mohamed Salah y Diogo Jota anotaron el resto de los goles ante los Spurs. Luis Díaz reconoció el trabajo en equipo en el terreno de juego y lo que ha significado el apoyo para su adaptación a un país que no es el suyo.

“También he tenido ayuda en la forma de mis compañeros que me han ayudado a acostumbrarme al fútbol y al idioma y me han hecho sentir cómodo y a gusto. Me han hecho sentir como en casa en cada sesión de entrenamiento, y todos estos fueron factores importantes para que me adaptara mucho más rápido”, reconoció el ex Junior de Barranquilla y agregó.

“Compartir vestuario con jugadores tan grandes ahora mismo en este club ha sido increíble para mí. Todos aprenden cosas unos de otros aquí para seguir mejorando y mantener la mentalidad correcta para todo lo que se avecina”, puntualizó.

Jürgen Klopp habló este lunes 1 de mayo en rueda de prensa y elogió el rendimiento que ha venido mostrando el extremo colombiano.

“Lo elegimos por primera vez para la primera alineación y fue excelente. Que no puede jugar los 90 minutos estaba claro, pero durante largos períodos y mientras estuvo en el campo, fue muy, muy fuerte. Entonces, muy buenas noticias para nosotros”, confesó ante los medios.

Luis Díaz también habló de su progreso físico y las ganas de recuperar al 100 su nivel.

“Desde el principio avanzando, se trataba de tener muchas ganas y el deseo de progresar y dar lo mejor de mí en cada juego. Eso es más o menos todo en realidad”, confirmó.

Liverpool es quinto en la tabla con 56 puntos. El líder de la Premier es Manchester City que por un punto supera al Arsenal. Sobre el performance del equipo en este torneo, Luis Díaz también opinó.

“No es ningún secreto que no ha sido la temporada que todos hubiéramos querido. Pero ahora tenemos que hacer un balance y ser conscientes de lo que no hemos estado haciendo tan bien para poder cambiar las cosas y mejorar. Por eso entrenamos todos los días y luego con cada partido analizamos las cosas a fondo. Luego podemos llevar estas mejoras en las que trabajamos al próximo juego y apuntar a arreglar las cosas”, indicó.

Luis Díaz anotó con Liverpool luego de ocho meses sin hacerlo. - Foto: Liverpool FC via Getty Images

El Fulham, Brentford, Leicester, Aston Villa y el Southampton son los rivales que le restan al Liverpool. La misión es terminar la temporada entre los 4 primeros para conseguir cupo a la Champions.

“Necesitamos seguir haciendo eso, estar concentrados y en la zona y mantenernos unidos aún más que nunca, porque sabemos que depende de nosotros como grupo de jugadores arreglar las cosas”, confirmó Luis Díaz.

Luis Díaz, llegó a Merseyside desde el FC Porto en enero de 2022. Darwin Núñez se incorporó al club en el verano pasado desde el Benfica.

Según destacan en la página oficial del Liverpool, la pareja sudamericana ha desarrollado una estrecha amistad.

“Estamos muy cerca, pasamos casi cada segundo juntos desde el momento en que entramos al entrenamiento hasta el momento en que nos vamos. Es genial tenerlo como compañero de equipo ahora y estoy muy orgulloso de jugar junto a él porque sé lo buen jugador que es, y su habilidad y calidad nos ofrece mucho como equipo”, confesó y agregó.

“Hemos hablado de grandes partidos Porto-Benfica en los que nos hemos enfrentado. Siempre fueron encuentros increíbles. Siempre era como una final cuando esos dos lados jugaban entre sí. Todos lo dieron absolutamente todo y fue fantástico. Bromeamos sobre juegos y situaciones en los juegos.

Luis Díaz, Liverpool - Foto: Getty Images

El colombiano ya suma en su palmarés, la Copa Carabao y la Copa FA de los Emiratos. Además, fue nominado para el Balón de Oro 2022 y terminó en el puesto 17 en el prestigioso ranking anual.

“Estaba muy contento y agradecido con Dios por lo que viví cuando me enteré de eso. Estar nominado fue una noticia fantástica para mí a nivel personal porque siempre había soñado con estar en esos lugares y en esas listas. Así que fue increíble para mí y mi familia también”, dijo al canal oficial de su club.

A sus 26 años, Luis Díaz demuestra la madurez suficiente para aceptar que poco a poco volverá a estar en su mejor estado de forma, incluso para regresar a la Selección Colombia.

“Se trata de aceptar estas cosas de la misma manera que siempre me he tomado las cosas con calma y manteniendo los pies en la tierra. Es mucho más importante mantenerme enfocado en seguir trabajando duro y desarrollándome como jugador, como siempre lo he hecho, para poder seguir contribuyendo al esfuerzo del equipo. Esa es la verdadera clave aquí”, finalizó en la nota de prensa.