Rafa Santos Borré, resignado por su presente en Eintracht Frankfurt: dolorosas declaraciones

No lo dejaron irse pero están cumpliendo a la palabra dada a Rafa Santos Borré: “tener minutos”. El Eintracht Frankfurt, equipo donde milita el colombiano, en las últimas jornadas ha contado más con él, promesa hecha hace un par de semanas tras truncarle la salida a algún otro club del viejo continente, alternativa que buscaba el atacante luego de un año 2022 donde fue maltratado estando la mayoría del tiempo en el banco de suplentes.

Martín Aráoz, representante del atacante colombiano en D Sports Radio se pronunció a inicios del año en curso y dijo: “Lo de Rafa Borré, es inentendible que un jugador como él tenga cinco minutos por partido. Él le dijo a la dirigencia y al director técnico que quería salir para tener minutos”.

Rafael Santos Borré se desliga de las críticas con goles en Alemania. - Foto: @Eintracht

A la par de esto, la promesa del club fue aceptada por el atacante: “Al final se queda porque le prometieron minutos, pero no se portaron bien con él. River lo buscó e hicimos la fuerza, pero no se dio”, dijo su representante. Así las cosas y como el goleador de raza que es, el ‘Comandante’ apareció este martes -7 de febrero- dando muestra que aceptaba los retos ya conocidos a su espalda.

Quien fuera el goleador de la exitosa era de Marcelo Gallardo en River Plate, se puso el objetivo de aprovechar cada minuto entregado por su entrenador, Oliver Glasner. Bajo esta dinámica, el pasado martes fue titular ante el SV Darmstand 98, por los octavos de final de la Copa de Alemania y, en el minuto 44, tras un pase de Mario Götze, capitalizó el empate parcial para los suyos.

El gol marcado por el barranquillero se convirtió en el segundo suyo durante 2023, luego del que marcó en la Bundesliga durante la fecha 16 de dicho campeonato, cuando también dio una asistencia para el triunfo 3-0 ante Schalke 04, que significó el ascenso del equipo rojo a la zona de competiciones europeas para la próxima campaña. Para Borré, el balance en la temporada en curso es apenas de 480 minutos, sin embargo, espera que en la puja por el puesto con Kolo Muani pueda ganarla o desempeñarse en dupla, como lo hicieron recientemente.

Tras dicha anotación, el futbolista fue consultado por los medios oficiales de las ‘Aguilas’, en donde se mostró contento por lo hecho, pero a la par algo resignado, ya que siente que debería tener otro estatus al interior del equipo: “Ha sido difícil no estar en los once titulares, pero estos partidos me sirven para agarrar confianza, para tomar ritmo también, que nos sirve mucho a los que no jugamos en este semestre tan seguido”.

Rafael Santos Borré fue titular en Alemania por Copa. - Foto: Getty Images

A pesar de esto, completó su respuesta diciendo: “La verdad que contento, feliz. La pretemporada la venía haciendo bien, me venía entrenando de buena forma, en los momentos que el equipo me necesite tengo que estar presente, tengo que ser excelente alternativa para el grupo”.

Si bien no se siente totalmente contento con su panorama, no deja el profesionalismo de lado para demostrar que está para cuando lo necesiten: “Para mí el gol en lo personal me da confianza para lo que viene, para el trabajo que se viene haciendo. Me vengo entrenando bien, para ayudar al equipo desde donde me toque”.

💬 "Für mich persönlich war das Tor wichtig. Es gibt mir Selbstvertrauen für das, was kommt und die tägliche Arbeit." @RafaelBorre_ über seine gestrige Performance und mit Blick auf #KOESGE ⬇️#SGE pic.twitter.com/sx7wmVWoPJ — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 8, 2023

Sobre el juego en el que lograron triufar por 2-4, agregó: “Fue un partido complicado, donde ellos proponían pelear en todo el campo, mucho balón largo pero supimos estar tranquilos, empatarle, darle la vuelta y demostrar que estamos sólidos”.

Terminó fijando su mira en la próxima jornada de Bundesliga: “Listo para Colonia, es una partido difícil. Nosotros a lo nuestro con cualquier rival sabiendo que no viene dando resultados”.