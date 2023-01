Rafael Pérez desmiente que una lesión le haya impedido llegar a Junior: “Al doctor Fernández nunca lo vi”

Desde 2019 y hasta 2022, Rafael Pérez fue defensa central en Talleres de Córdoba del fútbol argentino, aunque tiene un año más de contrato con ese equipo. Sin embargo, siente que su misión en ese país está cumplida y regresó con su familia a Colombia.

Cuando todo estaba prácticamente listo para empezar la pretemporada con el Junior, le avisaron que no pasó los exámenes médicos, según cuenta, porque el doctor Luis Javier Fernández prevé que pueda sufrir de pubalgia en el futuro. Siente que su imagen se ve afectada y que ese dictamen, que no es cierto, según declara a SEMANA, le está afectando su imagen profesional.

SEMANA. ¿Por qué no pasó los exámenes médicos en Junior de Barranquilla, qué pasó?

Rafael Pérez. “Yo también sigo pregúntandome, ¿qué pasó? Porque la razón por la cual no llegué a Junior de Barranquilla, la que le expresaron a mi representante, es que había sido un tema netamente médico. Que Rafael Pérez no pasó la evaluaciones médicas, entonces es también un poco de lo que yo quiero expresar, porque Rafael Pérez está al 100% de sus condiciones físicas. No tengo ningún tipo de lesión. Hace seis días atrás estaba haciendo una pretemporada durante todo el mes de diciembre en Argentina”.

SEMANA. ¿Cómo explica entonces los resultados médicos, incluso sabiendo que usted ya estuvo en Junior. Es el mismo cuerpo médico?

R.P. “No, no es cuerpo médico distinto. Es más, el que da el tema del reporte médico es el doctor Fernández - Luis Javier Fernández- si no estoy mal es el apellido y yo al doctor Fernández durante mis exámenes médicos nunca lo vi personalmente, no sé quién es. Es lo que más me llama la atención y él es el que brinda el reporte final. El reporte dice que Rafael Pérez puede llegar a sufrir una lesión, una pubalgia más concretamente. Yo en estos momentos no tengo ningún tipo de dolor. Él hace énfasis en que yo no pasé la revisión médica. Yo eso lo entendería si tuviera alguna lesión concreta, pero ni eso. Solo dice prever que en un futuro cercano puedo llegar a sufrir lesión”.

SEMANA. ¿Usted ha llegado a sufrir de pubalgia o alguna lesión parecida en el tiempo en el que estuvo en Talleres de Córdoba?

R.P. “No, no, la verdad es que yo le digo claramente que él no tiene razón. Yo en estos momentos no tengo ningún tipo de dolor, ningún tipo de molestia, acerca de lo que él está expresando. Él dice que puede llegar a suceder. O sea, en el fútbol de alto rendimiento uno no adivina quién se va a a lesionar. Yo, durante el 2022, jugué cerca de 40 partidos, vengo de hacer una pretemporada exigente porque sabemos que el fútbol argentino es de intensidad en la parte física. Mis últimos tres años en Talleres de Córdoba fueron aproximadamente 115 partidos. En mis últimos cinco años y medio, incluyendo Junior, tuve un aproximado de 240 partidos; no tuve ninguna lesión considerable como para que diga que yo soy propenso a lesiones”.

SEMANA. ¿Qué lesiones ha tenido entonces últimamente?

R.P. “Lo que pude tener fue una sobrecarga muscular, lo normal cuando juegas una cantidad importante de partidos. Fueron molestias que te sacan cinco o seis días y debes estar en reposo y nada más”.

SEMANA. ¿Qué cree usted entonces que frenó su llegada a Junior si no fueron los exámenes médicos?

R.P. “No sé, quiero entenderlo. Lo que digo es que sí estoy agradecido con la alternativa encabezada por don Fuad, don Antonio porque ellos han hecho lo posible para que yo viniera. Pero con este tema de los exámenes médicos, me encuentro con algo totalmente sorpresivo. No comprendo porque 30 de diciembre hice todos los exámenes correspondientes y a último momento no firmo el contrato, porque me dicen que me hace falta un examen más. El día 31, a primera hora, voy a una clínica de la ciudad y me hago ese examen. Luego que hace falta otro examen más y aunque no entendía, me dijeron de Junior que me quedara tranquilo que todo está bien, pero que faltaba un dictamen de un amigo especialista en Estados Unidos y no sé qué. Después, a la tarde noche, ya me entero que no paso los exámenes”.

SEMANA. ¿Qué le dijeron de la familia Char o el profe Arturo Reyes?

R.P. “No, no. Con el profe Arturo hablé hasta el día de ayer en la mañana, porque tanto él como yo pensábamos que ya estaba todo el tema resuelto y que hoy comenzaba a entrenar con el equipo. Con él también muy agradecido porque fue una persona también que hizo mucho para que yo viniera acá y con la familia Char, fue mi representante quien pudo hablar y me transmitió el tema que el médico había dado este reporte”.

SEMANA. ¿Quién es su representante?

R.P. “Ricardo Pachón”.

SEMANA. ¿Siente que le están afectando su imagen con esta negativa, sabiendo que usted dice no estar lesionado?

R.P. “Sí. La verdad soy una persona de muy bajo perfil, no me gusta estar hablando en la prensa. Pero hoy me decidí a hablar porque la verdad es que me está afectando. Decir que no llegó a tal equipo porque no pasó la revisión médica, todo el mundo enseguida dice que estoy lesionado y ese no es mi caso. Rafael Pérez no tiene ningún tipo de lesión, de ninguna índole; y lo más claro es que hace pocos días yo estaba haciendo una pretemporada con Talleres de Córdoba, en Argentina, hasta jugando ya partidos de preparación. El médico Fernández tendrá sus razones de decir de que él puede prever algún tipo lesión, pero estoy al 100% en mis condiciones físicas”.

SEMANA. ¿Qué va a pasar con usted, qué viene, teniendo en cuenta que estamos en pleno mercado de pases?

R.P. “Bueno, tengo varias propuestas. La verdad que sí le di la primera opción a Junior. Igual, yo tengo un contrato vigente con Talleres y habrá que resolver en las próximas horas. Hasta ahora, ni yo sé qué pueda pasar. Esto nos tomó totalmente de manera sorpresiva. Yo soy cartagenero, pero ya me vine a vivir acá a Barranquilla por todo ese cariño que me muestra la gente, porque nuestra primera instancia en el club nos fue bastante bien y sí, estábamos listos para volver. Ya habíamos cerrado el capítulo en Argentina, pensando que todo iba a salir bien”.

SEMANA. ¿Es verdad que en algún momento lo llamaron de Nacional?

R.P. “Sí, mi representante me lo hizo saber en su momento y nada, ya es mirar porque los equipos están en un 80 o 90% armados, y ya es esperar que salga una buena posibilidad. Mi idea inicial era priorizar Colombia y Junior, pero el fútbol tiene estas cosas”.

SEMANA. ¿Teme que no lo llamen o no lo tengan en cuenta por lo que pasó en Junior?

R.P. “Yo sé que no voy a tener problemas cuando haya otra posibilidad de ir a hacerme mi evaluaciones médicas, la gente y el tiempo me va a dar la razón. Solo que sí sentí un poco que mi imagen decayó en ese sentido y no es justo”.