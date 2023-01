Rafael Santos Borré, el deseo de un club mexicano para terminar su desgracia en Eintracht Frankfurt

Uno de los jugadores colombianos con mejor rendimiento durante los últimos años, Rafael Santos Borré, pasa por estos días por una encrucijada total sobre lo que será su 2023 en el ámbito deportivo, luego de que en el Eintracht Frankfurt, club al cual está vinculado desde hace un par de temporadas, no le den la regularidad esperada y tampoco le permitan salir en busca de sumar nuevos aires.

El atacante goleador ha recibido propuestas del fútbol internacional, entre las que se encuentra de manera formal una propuesta del Pumas de MX, sin embargo, los alemanes han puesto una cifra supremamente alta (20 millones de euros) para darle la posibilidad de que salga, lo que para clubes latinoamericanos o de bajo prestigio en Europa, significa un valor sumamente alto que les sería complejo pagar.

Por su parte, River Plate también estaría buscando su regreso al equipo ‘millonario’ en el que ya estuvo entre 2017 y 2021, logrando dos supercopas argentinas, dos copas, la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana.

Rafael fue, además, el goleador en la era Gallardo con 55 dianas en todos los torneos. Para este mercado de fichajes, los riverplatenses sueñan con el regreso del atacante de 27 años que nació en Barranquilla.

Los de Núñez, concretaron el regreso de Matías Kranevitter y Nacho Fernández. Sin embargo, el colombiano está en el conjunto alemán con un contrato hasta 2025. Un préstamo o pagar la cláusula sería la opción de los argentinos.

Borré está consolidado en la Selección Colombia, sin embargo, la continuidad es clave para no perder el puesto de cara al Mundial de 2026.

En específico, la oferta de diez millones de dólares de los mexicanos fue la primera que llegó, pero esta rápidamente fue desechada por los europeos. Así las cosas, Borré se quedaría y competiría con Lucas Alario y del francés Randal Kolo Muani, que llegaron esta temporada como refuerzos.

“Básicamente, no queremos dejar ir a ningún jugador. Tal vez prestemos a uno o dos jugadores que no hayan jugado mucho, pero no venderemos a ningún jugador clave. Rafael Santos Borré sabe que queremos mantenerlo y no regalarlo. Sus representantes también lo saben”, expresó en entrevista con el medio alemán Frankfurter Rundschau, Markus Krösche, director deportivo.

El Diario Olé asegura que River gestiona la posibilidad de recibirlo como cedido. “Lo que hizo River, asegura el entorno de Borré, fue preguntar por un préstamo, pero sin entrar en detalles sobre opciones de compra o términos salariales para que ‘les sirva a todas las partes’, pero el llamado existió”, dice ese medio argentino.

En diálogo con TyC Sports, el representante de Rafael Santos Borré, Martín Araoz, explicó la situación.

“Es reciente lo de México y se rechazó. Pero esto no es cuestión de dinero, sino de encontrar lo mejor económica y deportivamente. Hay que buscar lo mejor para todos. Esto es día a día, veremos que va a suceder”, señaló.

Explicó que para el delantero, no es un problema la plata para volver, si se diera el caso a River Plate. Se mostró molesto por los pocos minutos que tiene en Alemania su representado.

“Hay formas de que el jugador no pierda y a River no se le vaya el presupuesto. River hace un tiempo sabía la situación incómoda de Rafa, que le están faltando el respeto porque una cosa es no jugar, y otra que lo pongan 3 o 4 minutos”, dijo.

“Rafa no se lo merece porque el semestre anterior había logrado un montón de cosas. Creo que puede rendir bien acá junto con Borja o solo, River trasciende mucho y el técnico de la selección le pide que estén activos, nosotros necesitamos eso. Frankfurt había prometido que le iba a dar minutos y no cumplieron. Así puede perder su lugar en la selección”, finalizó.