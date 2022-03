Ramón Jesurún, entre los dirigentes reelegidos en la Federación Colombiana de Fútbol

Era un secreto a voces y se confirmó. Ramón Jesurún es nuevamente el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, al menos por 4 años más.

La decisión se tomó luego de que este jueves 17 de marzo de 2022 se realizara la asamblea Ordinaria de la Federación Colombiana de Fútbol, en las instalaciones de la sede deportiva de la entidad en Bogotá.

“El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún Franco, presentó su informe de gestión 2021 así como los proyectos y el presupuesto a ejecutar durante el nuevo año de mandato. Además, teniendo en cuenta que en el mes de agosto finaliza el período estatutario, el presidente realizó un recuento de algunos de los logros alcanzados en el cuatrienio”, dijo la Federación en un comunicado oficial.

En su informe de gestión, Jesurún mostró los campeonatos a los que Colombia aspiró, fue seleccionado y aunque en algunos de ellos no haya participado por tema covid-19, también fueron parte de su examen ante los 35 clubes del fútbol colombiano. “Los campeonatos para los que hemos sido elegidos o los que hemos realizado, incluyendo las 2 Copas América (Masculina 2020 y Femenina 2022), el Preolímpico 2020 y el Sudamericano Sub-20 clasificatorio para Mundial que realizaremos el próximo año. En cuanto a infraestructura, destacó la construcción y entrega de la sede deportiva de Barranquilla y las mejoras a las sedes deportiva y administrativa de Bogotá”, recalca la misiva.

También habló de la extensión de millonarios contratos de las marcas patrocinadoras.

“En relación al Comité Ejecutivo, fueron reelegidos en sus cargos el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol Ramón Jesurún, el presidente de la Dimayor Fernando Jaramillo, el presidente de la Difútbol Álvaro González y los vocales Juan Fernando Mejía, Luis Gabriel Miranda y Elkin Arce. El único sustituido fue Javier Cogollo, quien no podía ser reelegido tras cumplir 3 períodos estatutarios. Su reemplazo fue Jaime Ordóñez”, destacaron desde la misma Federación Colombiana de Fútbol.

En la reunión oficial estuvieron 69 representantes, 35 equipos profesionales y 34 ligas departamentales aficionadas.

Antes de la asamblea se dio a conocer que una de las estrategias de reelección fue la reunión entre los líderes de la dirigencia del fútbol colombiano, Ramón Jesurún, Fernando Jaramillo y Eduardo Méndez.

Al parecer, los 34 equipos votarían a favor de la continuidad de Jesurún. El único que dio la negativa fue Atlético Nacional.

La asamblea ordinaria se dio un día después de la extraordinaria, donde se evaluó el regreso del Cúcuta Deportivo.

“La entidad con los clubes asociados decidió aplazar la determinación con relación a la situación del Cúcuta Deportivo FC. Los 35 clubes afiliados a la Dimayor tomaron esta posición, debido a la ausencia de un órgano de administración inscrito del Cúcuta Deportivo FC ante la Cámara de Comercio respectiva. La nueva fecha para estudiar la posición del equipo “rojinegro” ante la Dimayor será en un plazo máximo de 15 días”, dijo esta entidad en un comunicado de prensa oficial.

En Madrid, Javier Tebas, presidente de LaLiga habló con SEMANA sobre su visión del fútbol colombiano y sus dirigentes envueltos en escándalos como el del cartel de la boletería 2018, la pausa en proyectos como el Fair Play financiero, fútbol femenino, arbitraje y el polémico ascenso del Unión Magdalena.

“Llevan años con una reputación, si no hay reputación no hay inversión, ni grandes patrocinios, ni valor de los derechos audiovisuales. Demostrar de verdad que se lucha contra la corrupción es clave. Hace falta mejorar la imagen como cualquier compañía mercantil. Que la demuestren y la practiquen. El control económico que no se dejan hacer financieramente es para seguir haciendo la trampilla. Algo está mal en el fútbol colombiano y se debe preguntar por qué. Me da mucha pena”, aseguró el dirigente español a este medio.