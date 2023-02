Rayo Vallecano recibe propuesta desde la Premier League: cambiaría todo para Falcao

La afición del Rayo Vallecano no se cambia por nadie, después de la victoria sobre Almería que la ubica en puestos de Europa League para la próxima temporada. Con un contundente 2-0 en casa, los dirigidos por Andoni Iraola sueñan muy alto y aspiran a lograr una clasificación que sería histórica.

Lo único negativo es que Falcao no vio ni un solo minuto el lunes y sigue sin contar para el cuerpo técnico, que lo ve bastante lejos del puesto que ahora mismo pertenece a Sergio Camello, joven promesa que llegó cedido esta temporada desde el Atlético de Madrid. Aparte de eso, el español Raúl de Tomás ya se recuperó y eso pone otra piedra en el camino para el goleador de la Selección Colombia.

Su suplencia es netamente por decisión técnica de Iraola, pues las lesiones lo han respetado estos últimos meses y es habitual convocado para todos los partidos del campeonato local. Lo único que podría cambiar el panorama para el Tigre es que llegue otro técnico, cosa que no pasará ante el buen momento por el que pasan los franjirrojos.

No obstante, este miércoles surgió una versión en Europa que apunta al interés de Leeds United por fichar a Iraola de emergencia para tomar un barco a la deriva tras la destitución de Jesse Marsch. “El Leeds United está considerando a Andoni Iraola como candidato favorito para reemplazar a Jesse Marsch. Él no es la única opción, ya que hay una lista de tres hombres, pero las conversaciones están en curso”, informó Fabrizio Romano, reconocido periodista italiano.

Iraola tiene contrato con el Rayo Vallecano hasta el final de esta temporada, lo que implica que puede negociar con otros clubes. - Foto: AFP

Iraola tiene contrato con el Rayo Vallecano hasta el final de esta temporada, lo que implica que puede negociar con otros clubes. El problema es que Leeds lo quiere de inmediato y para eso tendría que pagarle cierta remuneración al equipo español para dejarlo sin técnico en un momento clave de la campaña.

La otra opción que contempla el conjunto inglés es Carlos Corberán, actual entrenador del West Bromwich en la segunda división, y quien fuera el encargado de darle el ‘sí' a la contratación de James Rodríguez para Olympiacos en septiembre del 2022.

Leeds marcha en la casilla 17 de la Premier con los mismos puntos del Everton, que se encuentra en zona de descenso, razón por la que necesitan un hombre de experiencia en este tipo de situaciones y que les permita salir del abismo para salvar la categoría por segundo año. Si Iraola acepta, se encontraría con otro colombiano, Luis Sinisterra, que fue uno de los fichajes rimbombantes para la presente temporada.

Luis Sinisterra, jugador del Leeds United. - Foto: Getty Images

Concentrado en el objetivo

Ante esa posibilidad, en España responden que Andoni Iraola está comprometido con los objetivos trazados en el Rayo Vallecano y en la dirigencia harán todo lo posible para mantenerlo al menos hasta junio, cuando se acabe su contrato y pueda decidir con libertad ante las ofertas que seguramente lleguen por su gran desempeño en primera división.

Después de la victoria frente a Almería, el técnico oriundo del País Vasco se mostró contento con el ingreso a puestos de competiciones europeas. “Me importan los 32 puntos, no hay diferencia casi con el noveno. Estamos en la buena línea y la clasificación al final sabremos. El hecho de estar más arriba o más abajo tiene un punto mental que hay que gestionar. No hay que cambiar la forma de jugar, tenemos que seguir lo que estamos haciendo. Me preocupan los puntos, no la posición”, señaló con una sonrisa en el rostro.

Al respecto del interés de otros equipos en su trabajo, dijo: “El fútbol es de los futbolistas, nosotros no somos tan importantes. Los jugadores hacen que parezcamos mejores y tengo la suerte de tener jugadores que están demostrando tener nivel. Tengo claro mi papel, ellos son los que están consiguiendo esto”.