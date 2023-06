Real Madrid anuncia la salida de otro jugador estrella. ¿Se retira del fútbol?

El equipo español hizo oficial por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales la despedida de un nuevo jugador que deja las filas del merengue tras varias temporadas.

El comunicado inicia así: “El Real Madrid C. F. y Eden Hazard han llegado a un acuerdo por el que el jugador queda desvinculado del club a partir del 30 de junio de 2023”.

En total, Hazard deja al Real Madrid tras cuatro temporadas disputadas, en las cuales logró cosechar ocho títulos, en las que se incluye la recordaba decimocuarta Champions League.

El comunicado oficial finaliza diciendo: “Eden Hazard ha formado parte de nuestro club durante cuatro temporadas, en las que ha conseguido 8 títulos: 1 Copa de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España. El Real Madrid quiere expresar su cariño a Eden Hazard y le desea mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa”.

A pesar de estar durante cuatro años en el equipo dirigido por Carlo Ancelotti, el jugador tan solo pudo aportar siete goles y doce asistencias en los 76 partidos en los que estuvo presente. Esto, debido a la serie de lesiones que tuvo Hazard.

Inicialmente en el 2019, durante un partido de la Liga de Campeones, su compatriota Thomas Meunir le provocó una lesión que lo alejó de las canchas durante varias semanas. Recientemente, en marzo de 2022, Eden volvió a ser intervenido quirúrgicamente y fue retirada una placa de osteosíntesis que tenía en el peroné derecho.

“Madridistas, llevo tres años aquí con muchas lesiones, con muchas cosas... Pero el año que viene lo voy a dar todo por vosotros”, mencionaba Hazard en medio de una recuperación y asegurando que iba a cumplir con su propósito como delantero.

Según informaciones, el jugador aún no quería salir del conjunto merengue, algo que el Real Madrid no tuvo en cuenta por su bajo rendimiento y su alto costo por temporada, debido a que el jugador recibía cerca de 15 millones de euros por cada temporada disputada. Sin embargo, el jugador cedió ante los requerimientos del conjunto y su salida se dará el próximo 30 de junio.

Según The Athletic, el jugador estaría valorando la opción de retirarse debido a que no pasa por un buen momento futbolístico, aunque esta decisión todavía no estaría confirmada.

La salida de Marco Asensio del Real Madrid

El talentoso centrocampista español Marco Asensio deja el club después de siete temporadas llenas de diversos momentos, desde grandes logros y goles memorables, hasta una lesión grave que disminuyó su protagonismo en el equipo. Tras esta etapa, Asensio deja de vestir la camiseta blanca del Real Madrid.

“El Real Madrid quiere expresar su agradecimiento y su cariño a Marco Asensio, jugador que ha defendido nuestro escudo y nuestra camiseta durante siete temporadas. Llegó al Real Madrid con tan solo 20 años y ha logrado entrar en la historia de nuestro club formando parte de un equipo que ha protagonizado una de nuestras épocas de mayor éxito”, aseguró el club.

De igual forma, el conjunto español destacó: “Marco Asensio ha conseguido 17 títulos en el Real Madrid: 3 Copas de Europa, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España”.

“Los madridistas no olvidaremos nunca su trayectoria y su comportamiento ejemplar durante todo este tiempo. El Real Madrid es y será siempre su casa, y le desea mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa”, enfatizó el club en su comunicado.

El español Marco Asensio en acción, en el partido de fútbol de los octavos de final de la Copa Mundial entre Marruecos y España, en el Education City Stadium en Al Rayyan, Qatar, el martes 6 de diciembre de 2022. - Foto: REUTERS

Tras rechazar la renovación, el París Saint-Germain sería a donde llegaría Marco Asensio como nuevo jugador. El extremo balear, cuyo contrato con el Real Madrid expira en junio, habría llegado a un acuerdo total con el club francés, el cual podría oficializarse en los próximos días.

La posible llegada de Asensio a la capital francesa ha generado opiniones divididas en la ciudad. Los defensores de su fichaje argumentan que, al llegar como agente libre y con los éxitos cosechados en el Real Madrid, la operación está respaldada.