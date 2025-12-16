Real Madrid interrogó a Joan Laporta: este es el video de la audiencia por el ‘Caso Negreira’

El pasado viernes, 12 de diciembre de 2025, Joan Laporta compareció ante la jueza Alejandra Gil como testigo del ‘Caso Negreira’, escándalo en el que se acusa al Barcelona de pagar altas sumas de dinero al entonces vicepresidente del comité arbitral (CTA).

En dicha audiencia, Real Madrid formuló 12 preguntas para el presidente del Barça y sus respuestas salieron a la luz en un video publicado por El Chiringuito.

Laporta explicó los motivos por los que el club catalán pagó hasta 7.2 millones de euros a José María Enríquez Negreira.

Las 12 preguntas del Real Madrid

En primer lugar, le preguntaron a Joan Laporta si le llegaron a informar de que existian estos pagos a empresas relacionadas con Enríquez Negreira.

“Me informaron de que había unos pagos que correspondían a unos análisis técnicos, arbitrales y de scouting. Y que estos servicios eran útiles”, respondió.

Acto seguido, le contrapreguntaron si era consciente o conocía del motivo de estos pagos.

Laporta contestó: “El presidente no entra en el detalle de estas cuestiones y nosotros marcamos las directrices. Nos informan de que hay que ir por un sitio y no entramos en el detalle de si se pagaba a una sociedad”.

🗣️‼️ LAS 12 PREGUNTAS del REAL MADRID a LAPORTA por el 'CASO NEGREIRA'. pic.twitter.com/WK60OsAYQK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 16, 2025

¿Entonces quién decide este tipo de aumento?, le preguntaron a Laporta. “El área deportiva entiendo que recomienda que se sigan con estos pagos. ¿Quién lo decide? Era la continuidad de hacer unos datos. No sé los detalles. Eran temas que por el nivel del importe había autonomía de la parte ejecutiva de seguir con esos pagos“, dijo.

“¿Era una información que conocía la junta directiva? A mí me habían informado. Pero es una información que no se trata en junta directiva por el nivel de los importes”, añadió.

Sobre cómo se podían conocer estos pagos al vicepresidente del CTA, Laporta explicó: “Los detalles a los que se refiere están en unas facturas detalladas por concepto que se reflejan en la contabilidad del Barcelona. Los auditores han considerado de que no había ninguna irregularidad”.

Luego le preguntaron sobre el hecho de hacer contratos verbales y pagarlos con importes de 500.000 euros o más; Laporta se defendió.

“Esto ha cambiado. En esa época imagino que era, no diré habitual, pero si que podrían existir contratos verbales. Este contrato no sé si existía o no, porque yo no lo vi. Me refiero al contrato del asesoramiento técnico arbitral. Pero sí le digo que ahora todo es más estricto”, indicó.

Laporta habló en conferencia de prensa este martes. | Foto: AFP

Real Madrid le puso sobre la mesa dos facturas en específico: una por 60.000 euros de packs de regalo aloe vera y otra de 139.000 euros por selección y digitalización del Mundial de Sudáfrica-2010.

“Me habla de una factura de hace 20 años y permita que no la recuerde. La otra lo desconozco. Lo mismo hace referencia a un scouting”, apuntó Laporta.

Más tarde le preguntaron por Carles Naval, quien era delegado del Barcelona y tenía en su poder los 647 informes arbitrales presuntamente elaborados por Enríquez Negreira.

“Sé que aparecieron en un fondo del armario, que no sé si fue Carlos o alguien del área deportiva el que los encontró. Afortunadamente, para que esto no esté en duda”, afirmó.

Por último, le preguntaron si ha llegado a algún tipo de conclusión sobre los pagos a través de las empresas relacionadas con el entonces vicepresidente del CTA.