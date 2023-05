Real Madrid llegó a los 100 títulos oficiales; ¿cuáles son?

Este sábado, 6 de mayo, se disputó la gran final de la Copa del Rey de España, en la que el Real Madrid, luego de eliminar en semifinales al Barcelona, enfrentó al Osasuna en el estadio La Cartuja de la ciudad de Sevilla. El equipo blanco buscaba su título número 20 en este certamen español y aunque fue un partido bastante disputado, los merengues terminaron quedándose con la copa.

El equipo merengue logró levantar la Copa en la previa del partido de semifinales de Champions League ante el Manchester City. Tal vez por esta razón fue que no se celebró con demasiada euforia. Sin embargo, esta nueva conquista blanca, significó que el Real Madrid se convirtiera en el primer equipo español en ganar 100 títulos de manera oficial.

Esta es la Copa del Rey número 20 en la historia del Real Madrid. Foto: AFP. - Foto: AFP

Y es bien sabido que todos los títulos, aunque son importantes, tienen un valor diferente. Por ejemplo, las ligas locales y las Champions League suelen ser los títulos más preciados por los equipos y también los que más cuesta ganar. En este campo, el Real Madrid cuenta con 35 ligas españolas y 14 Champions League, lo que lo hace ser el equipo más veces campeón de las dos competencias.

A estas se suman las 20 Copa del Rey, las 13 Supercopa de España, una copa de la liga, dos Copas Uefa (hoy conocida como Europa League) cinco Supercopas de Europa, dos Copas Latinas, tres Copas Intercontinentales y cinco Mundiales de Clubes. Para un total de 100 títulos, una cifra que demuestra la grandeza que tiene el Real Madrid en España, Europa y el mundo.

Los jugadores del Real Madrid celebran con el trofeo al final de la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA entre el Real Madrid de España y el Al-Hilal de Arabia Saudita en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah en Rabat el 11 de febrero de 2023. - El Real Madrid levantó el Mundial de Clubes Copa por quinta vez récord con una palpitante victoria por 5-3 sobre Al-Hilal. (Foto de FADEL SENNA / AFP) - Foto: AFP

A diferencia de la Champions, la Liga de España y los Mundiales de Clubes, en la Copa del Rey el Real Madrid no es el máximo campeón. Ya que tiene por encima al Barcelona con 31 títulos y al Athelic de Bilbao quien se coronó campeón de esta copa en 23 oportunidades, tres más que el equipo blanco.

Los 10 últimos campeones de la Copa del Rey de España

2023: Real Madrid

2022: Betis

2021: FC Barcelona

2020: Real Sociedad (*)

2019: Valencia CF

2018: FC Barcelona

2017: FC Barcelona

2016: FC Barcelona

2015: FC Barcelona

2014: Real Madrid

Los clubes con más títulos de la historia de la Copa del Rey

31 títulos: FC Barcelona

23 títulos: Athletic de Bilbao

20 títulos: Real Madrid

10 títulos: Atlético de Madrid

8 títulos: Valencia

6 títulos: Real Zaragoza

5 títulos: Sevilla

4 títulos: Espanyol, Real Unión de Irún

3 títulos: Real Sociedad, Betis

Ténico de Osasuna, orgulloso de su equipo a pesar de la derrota

El técnico de Osasuna, Jagoba Arrasate, se mostró decepcionado por la derrota en la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid por 2-1, este sábado en Sevilla, pero se enorgulleció de que su equipo no se había rendido en ningún momento.

“Cuando tienes tantos sentimientos, en un momento dado te rompes y me he roto cuando he visto a la afición” tras el partido, admitió Arrasate, muy emocionado.

“Estamos con mucha pena porque cuando hemos hecho el 1-1 el equipo estaba entero, pero con el 2-1 no ha podido ser, hemos dado un arreón final, pero no ha podido ser”, dijo Arrasate en rueda de prensa. “No nos hemos rendido”, subrayó sobre cómo su equipo resistió dentro del partido pese a recibir un primer gol en los instantes iniciales.

Osasuna perdió 2 a 1 la final de la Copa del Rey. Foto: AFP. - Foto: AFP

El técnico osasunista consideró que su equipo jugó ante un Real Madrid “que tiene calidad, desborde, gol, pero hemos perdido en el 2-1″. “En el minuto 70 veía que podíamos ganar, pero ese gol nos lo puso cuesta arriba”, estimó.

Haciendo balance a la temporada copera del Osasuna, Arrasate consideró el equipo había “dado un paso este año”.

“Hemos hecho una gran Copa y hemos competido de tú a tú al Madrid. Iremos mejorando para estar más cerca de ganar un título. Decirle a los rojillos (hinchas del Osasuna) que lo sentimos, hemos llegado hasta donde hemos llegado y estamos con la pena de no poder brindarles esa Copa, que se la merecían”, indicó.

*Con información de AFP.