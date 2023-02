Real Madrid vislumbra su quinto título del Mundial de Clubes: así goleó para pasar a la gran final

Buscando no fracasar como si lo hizo un día antes el Flamengo de Brasil en el Mundial de Clubes, este miércoles -8 de febrero- salió el poderoso Real Madrid ante el modesto Al Ahly SC para no dejar dudas sobre el terreno de su intención por conquistar otro título en su exitosa carrera. A pesar de tener bajar sensibles como el portero, Thibaut Courtois y su atacante estrella, Karim Benzema, el cuadro blanco no desentonó ante los egipcios que perdieron groseramente por 1-4.

Este resulta positivo de los madrileños es sumamente bueno para su presente, luego de que en La Liga tuvieran algunos traspiés y viera cómo el Barcelona se escapa de a poco por conquistar la corona del rentado local. Por otra parte, ahora centrados de los Carlo Ancelotti en acabar con lo iniciado en el torneo de clubes celebrado en Marruecos, este sábado 11 de febrero tendrá que disputar el juego decisivo ante el Al-Hilal FC donde está el colombiano Gustavo Cuéllar.

