Real Madrid y Barcelona toman nota: Luis Díaz reveló cuál es el secreto del Bayern Múnich

Bayern Múnich atraviesa un momento inmejorable en la presente temporada. El conjunto bávaro marcha líder de la Bundesliga, está en semifinales de la Copa de Alemania y parte como favorito en los octavos de final de la Champions League.

La espléndida situación del Bayern contrasta con otros gigantes de Europa que atraviesan una curva descendente en su nivel o llevan varios años sin pelear en los grandes escenarios.

Luis Díaz, figura del club alemán, reveló cuál es la clave del éxito para este proceso bajo las órdenes de Vincent Kompany.

“Somos como una familia. Tenemos un grupo unido, muy trabajador y humilde, un cuerpo técnico increíble y jugadores increíbles. Creo que lo más fuerte es la unión, el hecho de que todos nos esforzamos, mantenemos la calma y vamos paso a paso“, expresó.

Lucho no se cambia por nadie. “Estamos jugando un fútbol magnífico, no solo en ataque, sino que también defendemos bien. Eso es importante para lograr grandes cosas”, declaró.

Michael Olise, extremo izquierdo del Bayern, coincide con esa opinión. “Diría que el entrenador ayuda con sus planes, sus ideas. Todos sabemos qué hacer en cada situación. Todos estamos en sintonía. Todos damos lo mejor de nosotros mismos constantemente. No es como un equipo individual, todos trabajamos colectivamente por lo mismo”, expresó.

Olise y Díaz hacen parte de un temible tridente que completa Harry Kane. Su trabajo ha sido tan bueno que muchos periodistas alemanes han llegado a compararlos con las épocas de Frank Ribery y Arjen Robben.

Luis Díaz habla de Atalanta

Lo que les falta para quedar en la historia del Bayern es coronar la temporada con la Champions League, aunque todavía falta camino por delante.

La próxima semana disputarán el partido de ida por los octavos de final contra Atalanta. “Las cosas serán más difíciles ahora que en la fase liguera, porque ahora quedan los mejores equipos. Todos los equipos en octavos de final merecen estar ahí”, dijo Luis Díaz.

El guajiro considera que “Atalanta es un gran club” y avisa que “será difícil para nosotros” a pesar del favoritismo que dan en la prensa internacional.

“Tener la ventaja de jugar en casa en la vuelta es muy importante. Podemos analizar lo que pasó en la ida y luego centrarnos en esos detalles para la vuelta en casa, con el apoyo de nuestra afición”, completó Lucho.

Olise también opinó al respecto: “Si están en este punto de la competición, son un buen equipo. Solo tenemos que dar lo mejor de nosotros y luego ganar. Sin duda, es importante jugar la vuelta en casa. Porque si ganas la ida, es más difícil que vengan al Allianz y ganen. Y si vas perdiendo, tienes el apoyo local para seguir presionando. Sientes el apoyo de la afición, lo que te motiva aún más”.