Real Madrid y Benfica tuvieron arranque frenético en Champions: Rafa Silva y Tchouaméni pegaron de entrada

Solo 16 minutos marcaba el reloj en el estadio Santiago Bernabéu, cuando Real Madrid y Benfica ya empataban 1-1. El duelo, válido por la vuelta de playoffs en Champions League, define al clasificado a octavos de final.

Cabe recordar que la ida, en Portugal, quedó 1-0 a favor del Real Madrid, que ejerció de visitante. Por eso, este martes es un duelo a muerte entre dos equipos tradicionales que quieren seguir en la pelea por la orejona.

Rafa Silva metió el primer gol

A los 14′ del primer tiempo, Rafa Silva aprovechó un rebote en el área del Real Madrid y puso el 1-0 a favor del Benfica. Silva y sus compañeros, dirigidos por José Mourinho, dieron el primer golpe y empataban la serie.

¡BENFICA LO ARRANCA GANANDO EN EL BERNABÉU! Una gran jugada que inició Richard Ríos y Rafa Silva que anota contra Real Madrid para empatar la serie.



Aurélien Tchouaméni, al rescate

Pero solo dos minutos después, cuando aún el banco de Benfica no se acomodaba tras el gol, el volante Aurélien Tchouaméni puso el 1-1 y volvió a colocar al Real Madrid arriba en la eliminatoria (2-1).

CALMA: ¡REAL MADRID OTRA VEZ ARRIBA EN LA SERIE! GOLAZO de Tchouaméni, para el 1-1 (2-1) contra Benfica.



Arda Güler anotaba el de la remontada, pero se lo anularon

Real Madrid no paró su intención de ataque sobre Benfica. Por eso, a los 31′ del primer tiempo, Arda Güler anotó el 2-1 para la Casa Blanca, pero se lo acabaron anulando por un milimétrico fuera de juego.

Güler lo alcanzó a gritar a rabiar, desatando la euforia de todos los hinchas del Real Madrid que veían la posibilidad de irse ganando al vestuario para estar tranquilos durante el segundo tiempo. Sin embargo, no pudo ser.

De hecho. tuvieron que usar la tecnología para determinar el fuera de juego de Arda. Fue tan solo por un brazo, pero quedó en evidencia el adelantamiento. Automáticamente se confirmó, el árbitro devolvió todo a un 1-1 de cara al medio tiempo.

¡NO VALE EL GOL DE ARDA GULER! Por esto, el VAR cobró OFFSIDE y se anuló el 2-1 del Real Madrid.



Y no hubo más emociones en el marcador de la capital española. Con ese empate 1-1 se fueron al descanso y la expectativa está puesta en lo que pueda ocurrir de cara al inicio de los últimos 45′. O Real Madrid amplía su ventaja en el global, o Benfica se juega la vida y da el batacazo.