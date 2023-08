Reciente campeón de la Copa del Mundo sería nuevo compañero de Duván Zapata en la Roma de Italia

A la Roma no le interesa que Zapata haya sufrido lesiones en el último tiempo, pues confían en que esta temporada recupere el nivel que lo puso como uno de los goleadores en Italia, codeándose incluso con hombres como Cristiano Ronaldo cuando vistió los colores de la Juventus.

“Zapata tiene tres características que le pueden gustar a Mourinho: es fuerte, tiene experiencia y conoce la Serie A. También quiere demostrar, a sus 32 años, que no es un jugador acabado. Lógicamente, las condiciones físicas preocupan, pero ahora mismo en la Roma buscan un goleador y es él”, añadió el medio italiano.

Duván Zapata jugaría con un reciente campeón del mundo