Reinaldo Rueda se harta del tema James y confronta a los periodistas: “Parece que les pagara por hablar de él”

Reinaldo Rueda, el reconocido técnico de fútbol, se encontró en el centro de atención cuando el panel de discusión del programa ‘Equipo F’ de ESPN Colombia, al que fue invitado este lunes 29 de mayo, lo bombardeó con preguntas sobre James Rodríguez. Desde el desempeño del talentoso zurdo en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, hasta las tensiones surgidas cuando decidió apartarlo del equipo nacional, nada se escapó de la indagación al exentrenador de la tricolor.

Con la firme determinación de aclarar cualquier malentendido, Rueda se apresuró a enfatizar que, a pesar de lo que muchos podrían creer, siempre ha mantenido una relación positiva con James. Sin embargo, el entrenador no pudo contener su frustración frente a la persistente “preguntadera” acerca del jugador estrella.

“Parece que James les estuviera pagando para que hablen de él todos los días. Le hacen una propaganda a James...”, expresó Rueda con una mezcla de asombro y sarcasmo, desafiando a los integrantes de ‘Equipo F’ por sus constantes interrogantes sobre el cucuteño de 31 años.

Antes de finalizar su intervención, Reinaldo Rueda elevó el tono de su voz y lanzó un contundente mensaje a los periodistas que continuaban interesados en escuchar su opinión sobre la relación con James Rodríguez.

“James se comporta súper bien. Sin problemas trabajó en la selección. ¿O yo soy el ciego o el boludo? Porque no veo lo que ustedes ven”, sentenció Rueda, desafiando las críticas y destacando la conducta impecable del talentoso futbolista.

Días atrás, Rueda ya había brindado otra entrevista en la cual también le preguntaron por qué James no hizo parte de las convocatorias para varias fechas de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, en las que Colombia finalizó con 23 puntos, que no le alcanzaron para el puesto de repechaje.

“Lo que quise fue proteger a la Selección y proteger a James. Como se lo dije a James: yo no quiero abusar de ti, no quiero a James para dos o tres partidos y que se lesione otra vez. Quiero un James para 10 partidos y que juegue 5 años más con altísimo nivel. Miren que han pasado cuantos años”, dijo que el entrenador en charla con LineaDe4TV.

Durante los partidos rumbo Qatar, la tricolor encadenó siete partidos sin poder anotar ni un solo gol, sequía que lamentó el entrenador: “Es un hecho único. Nunca en mi trayectoria me pasó. El arco se cerró y se cerró y cuando se pierde la confianza, ustedes que han jugado, saben que lo más difícil de entrenar y no se sabe cómo se entrena es la confianza. Vimos algo que no había vivido en mis 43 años de profesión. Fue un fenómeno rarísimo, porque llegaban a sus clubes y se liberaban”.

Argentina y Colombia como parte de las Eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 en el estadio Mario Alberto Kempes el 01 de febrero de 2022 en Córdoba, Argentina. (Foto de Marcelo Endelli/Getty Images) - Foto: Getty Images

Por su parte, James también concedió una entrevista a RCN, durante la charla de más de una hora, también se refirió a su relación con los entrenadores de la Selección y aclaró que no hubo ningún problema personal entre los dos, más allá de las decisiones técnicas que este tomó en su momento.

“Con ningún técnico tuve problemas en la Selección Colombia. Después jugué con él (Rueda) cuatro o cinco partidos. Es con el que menos he jugado en la Selección. Con él no pasó absolutamente nada. Me parecía una persona súper buena gente. No era personal”, afirmó el futbolista antioqueño.

Pese a esto, Rodríguez habría dicho lo contrario en una transmisión en Twitch, en enero de este año: “Para las eliminatorias yo no estuve en seis partidos. Con el entrenador tuve un roce, no fue nada grave, pero no estuve en seis partidos y en esos seis partidos hubiera podido hacer algo más, aunque es algo que no se sabe, es injusto pensar en eso sin haber estado. En los últimos cuatro partidos estuve y no hemos podido hacer las cosas bien”.

Solo quedará esperar si el actual DT de la tricolor, Néstor Lorenzo, contará con el volante que actualmente está sin equipo, y el aporte que este le pueda hacer para los objetivos de la Selección.