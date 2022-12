Representante de Karim Benzema rompe el silencio y suelta ‘bomba’ por ausencia del jugador en Mundial de Qatar

El delantero no estuvo presente en la cita orbital por una lesión y, aunque se recuperó para las fases finales, no se le vio en Qatar.

Durante el desarrollo del Mundial de Qatar, una gran incógnita se generó sobre el delantero francés Karim Benzema, quien a pesar de estar inscrito por la Federación Francesa de Fútbol para jugar la Copa del Mundo, se bajó a última hora por una lesión muscular.

No obstante, a medida que fue avanzando la selección gala en la cita orbital, el goleador se recuperó notoriamente, ilusionando a los hinchas con su regreso para ayudar a su país en fases definitivas.

Ante esta gran noticia, se le consultó al entrenador de Francia, Didier Deschamps, si contaría con el delantero, pero su respuesta no fue la mejor y generó polémica. “Ustedes buscan cosas ahí...”, respondió en la rueda de prensa previa al Túnez-Francia, que cerró la fase de grupos.

“No son cosas que me preocupan. Hablé con Karim después de su marcha, saben su situación y su periodo de recuperación”, continuó el técnico francés. “Me ocupo de los 24 jugadores que están aquí. Les dejo eso si quieren hablar, debatir, imaginar. No voy a comentar cosas que no afecten nuestro día a día”, concluyó.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 Arrival - France team arrives in Doha - Hamad International Airport, Doha, Qatar - November 16, 2022 France's Karim Benzema arrives in Doha for the FIFA World Cup Qatar 2022 REUTERS/Hannah Mckay - Foto: REUTERS/Hannah Mckay

Corridas las fases definitivas de eliminación directa y ya con Francia en la gran final, Deschamps fue consultado en una nueva oportunidad sobre tener en cuenta a Benzema, quien incluso ya había disputado un par de amistosos con Real Madrid días atrás del gran duelo con Argentina.

“Hay jugadores que se han lesionado, Benzema es uno de ellos. Ahora tengo 24 jugadores. Hacerme esta pregunta es incómodo. No me ocupo de las invitaciones de jugadores, exjugadores o lesionados. Algunos estarán allí, otros no. Somos 24. Ya están fuera Nkunku, Benzema o Lucas Hernández, que formaron parte del comienzo de la aventura. Hoy tengo 24 jugadores para la final contra Argentina”, apuntó cerrando la puerta.

Con este panorama, Benzema decidió dar un paso al costado y dar por terminada su relación con la selección francesa. “¡Hice el esfuerzo y los errores necesarios para estar donde estoy hoy y estoy orgulloso de ello! He escrito mi historia y la nuestra se acaba”, escribió en sus redes sociales con una foto de él con el uniforme de Francia.

Su agente suelta bomba sobre su ausencia

Ya con la Copa del Mundo terminada, una semana después se sigue tocando el tema de Karim Benzema en suelo galo. Esta vez, quien avivó la controversia fue el agente del deportista, quien contó la verdad sobre su ausencia en las fases definitivas de Francia.

Karim Djaziri afirma en la publicación que habló con tres especialistas sobre los problemas físicos del futbolista. “Podría haber estado desde los octavos de final para por lo menos estar en el banquillo”, señala el representante en el mensaje.

Sus palabras confirmaron que la ausencia del goleador pudo haber ido más allá de lo sucedido con su estado de salud, y pasó a un plano personal con el técnico Deschamps.

Con esto, la historia de Benzema en la selección de Francia termina con un total de 97 partidos disputados y 37 goles anotados desde su debut en 2007. Por otra parte, tuvo la oportunidad de jugar cinco partidos en la Copa del Mundo, todos en el campeonato que organizó Brasil en 2014, y batió la red rival en cuatro ocasiones.

Cabe recordar que Benzema no jugó para su combinado patrio durante casi seis años por estar acusado de chantajear por un video sexual a Mathieu Valbuena, su entonces compañero de selección. En ese tiempo se perdió la Eurocopa de 2016 y el Mundial de Rusia 2018.

Su regreso a la selección de Francia se dio en la Eurocopa que se disputó en 2021, en la que jugó cuatro partidos y marcó la misma cantidad de goles. Después de eso estuvo en la Liga de Naciones de la Uefa, en juegos amistosos y en la eliminatoria a Qatar 2022.