Revelan indisciplina de figura de Millonarios, a horas del clásico con Independiente Santa Fe

La programación del fútbol colombiano se mueve con prontitud y no da espera a los cuadros históricos para recomponerse de cara a nuevos retos. Sin embargo, así ya ha sido establecido por la organización del torneo que cada dos o tres días haya competencia poniendo en puntas de pies a jugadores y entrenadores que ven la clasificación al selecto grupo de los ocho, fecha tras fecha, aún más ajustada.

Este miércoles, Bogotá y el estadio El Campín serán testigos del duelo 308 de la historia entre Independiente Santa Fe y Millonarios, un compromiso que paraliza a la capital colombiana gracias al gran rivalidad de estos dos clubes, los cuales en la actualidad mantienen una lucha casi pareja por mantener sus puestos entre los hasta ahora partícipes de la gran fiesta de fin de año.

Sin embargo, cada uno intenta apretar el paso para llegar a la línea de los 30 puntos, la cual los haría sentirse sumamente tranquilos de cara a que no se les sea arrebatado su lugar. Así las cosas, desde las 7:30 p. m. de este miércoles habrá una nueva confrontación entre ellos. Sin embargo, en la previa surgió una situación que empaña el presente azul y que tuvo que ser aclarada por su entrenador, Alberto Gamero.

El suceso se remonta al inicio de la campaña de este semestre, donde al parecer el jugador Carlos Gómez, actual figura del equipo azul, llegó en condiciones no aptas para la práctica y tuvo que ser abordado por el entrenador samario para hacer un respectivo llamado de atención. Lo acontecido en su momento fue contado por el propio Gamero en el programa radial, El VBar de Caracol.

“Es verdad, así pasó. Gómez llegó tarde a una práctica. Así que le hablé y también lo hablamos todos en el equipo; fue algo que se solucionó con una charla de los jugadores y yo”, reveló el timonel de los azules en la previa del clásico capitalino.

Intentando que la situación no hiciera ruedo en la previa del importante juego ante su clásico rival, el técnico complementó: “Esto sucedió días antes de que arrancara esta Liga (II-2022), y por fortuna todo se solucionó, el jugador cambió y está en gran momento”.

A su vez, ya internado en lo que será el compromiso ante Santa Fe, contó las novedades de los jugadores con los que no contará, bien sea por lesión o citación a los microciclos de la Selección Colombia que se llevan esta semana en Barranquilla: “Lo de Larry (Vásquez), que todavía no hemos podido recuperarlo, lo de Daniel Ruiz, lo de (Carlos) Gómez y todavía una pequeña herida que tiene (Jader) Valencia en el tobillo de una lesión que tuvo en el partido pasado. Con esos cuatro jugadores todavía no vamos a contar”.

Por otra parte, la restó importancia a los señalamientos que hablan de un bajón futbolístico de su equipo en las últimas jornadas: “Aquí lo que tenemos que mejorar nosotros es un poquito el tercio ofensivo, un poquito la toma de decisiones. El partido contra La Equidad jugamos el 50 o 60 % en el campo contrario, donde los centrales eran los que tenían el balón, si no se ganó el partido es porque hicimos algo mal”.

Finalmente, sobre el tema en particular de los resultados, prefirió asegurar que busca ocuparse, antes de preocuparse: “Nosotros estamos buscando fórmulas, si me voy a preocupar y me voy a sentar solamente a preocuparme, no vamos a evolucionar. Yo no tengo que preocuparme, yo tengo que venir a trabajar y estamos trabajando sobre eso, nosotros no vamos a esconder lo que estamos haciendo y yo veo que lo que estamos haciendo es que tenemos que mejorar y tomar mejores decisiones con la posesión”.