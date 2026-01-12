Revelan la cifra multimillonaria que pagaría Palmeiras por Jhon Arias: “Está encaminado”

Empezó a andar el posible regreso de Jhon Arias al fútbol brasileño. Wolverhampton está prácticamente condenado al descenso y eso abre la puerta para que sus jugadores busquen nuevo equipo.

Aunque varios clubes han estado sondeando la situación del volante colombiano, Palmeiras parece llevar la delantera en una negociación que depende de una fuerte suma de dinero.

Esta posibilidad salió a la luz la semana pasada tras un artículo de Globo Esporte y ha avanzado positivamente a favor del conjunto verdão.

De acuerdo al periodista brasileño Felippe Fancicani, hay buenas sensaciones en Palmeiras para llegar a un acuerdo con los Wolves por el fichaje de Jhon Arias.

“Está encaminado con Palmeiras”, dijo en el programa ‘Mesa Redonda’ de TV Gazeta. “El acuerdo estaría rondando entre los 17 o 18 millones de euros”, aseguró.

Aunque Jhon Arias llegó a Wolverhampton por un paquete total de 22 millones de euros, el precio fijo fue de 17. Los otros cinco dependían de bonificaciones por rendimiento que no se han cumplido.

Y es que el nivel de Arias en Inglaterra apenas está levantando. Hace unos días marcó su primer gol en la Premier League y el pasado sábado repitió la dosis en la tercera ronda de la FA Cup.

Pero Wolverhampton está en la última posición del campeonato con 7 puntos y solo un milagro podría permitirle salvar la categoría.

Con la segunda división respirando en la nuca, hay varios jugadores que ya buscan opciones para la próxima temporada. El consenso era quedarse y tratar de sacar el barco del hundimiento, sin embargo, un dinero de este calibre no le caería nada mal a la dirigencia.

Jhon Arias llegó después de ser figura en el Mundial de Clubes, pero no ha terminado de colmar las expectativas por un rendimiento a nivel general que no ha estado a la altura.

Wolves cambió de técnico, modificó posiciones en el campo, dispuso incentivos para los jugadores, pero la situación fue crítica hasta finales del 2025.

Este año han empezado con el pie derecho sumando puntos en canchas difíciles como Old Trafford o Hill Dickinson, sin embargo, la diferencia es bastante amplia con el resto de equipos en la zona baja de la tabla.

Jhon Arias celebrando su gol en la Premier League contra West Ham. Foto: AP

“Negociaciones muy avanzadas”

La noticia sobre el posible aterrizaje de Jhon Arias en Palmeiras no solo ha dado de qué hablar en Brasil, sino también en Europa.

Pedro Almeida, periodista portugués experto en fichajes, aseguró que hay altas probabilidades de que el negocio se complete.

“Palmeiras está en negociaciones muy avanzadas con el Wolverhampton para fichar definitivamente a Jhon Arias”, expresó en su cuenta oficial de X.

Las próximas horas serán clave para conocer el éxito del acuerdo, que no solo significaría un giro radical para Arias, sino también un golpe al corazón de la hinchada de Fluminense.