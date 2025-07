Revelan quién se opuso a que Falcao García siguiera en Millonarios: dan las razones

Millonarios ya empezó una nueva temporada del fútbol colombiano sin Falcao García, que no logró quedar campeón en los dos semestres que estuvo.

Ad portas se quedó en ambos semestres de lograr la hazaña, pero goles fallidos ante Deportivo Pasto, o la pérdida del clásico con Santa Fe lo dejaron fuera de la gran final.

Millonarios vs. Santa Fe en Liga BetPlay 2025-I | Foto: Getty Images

A la par de esto, el dolor se agudizó para los azules tras ver en ambos semestres a Atlético Nacional y Santa Fe coronarse con la estrella.

En el último juego de la liga pasada, el goleador interpuso de manera pública una queja ante el VAR, la Dimayor y el fútbol colombiano en general.

“Siempre durante todo el torneo, así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, siempre ante la duda era en contra nuestra. Cuando había que revisar, no revisaban. Que se jodan los del VAR”, soltó.

“En Manizales nos robaron dos penales. No robaron, todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo”, tiró.

“Siempre fue en contra de Millonarios. Desde el torneo pasado fue un complot mediático, ‘siempre a favor de Millonarios’; mentira carajo, a la mierda”, acabó.

Dichas duras palabras solo fueron el fin de su paso sin éxito por el club embajador, pues a los días el comunicado de Millonarios despidiéndolo se hizo público.

Aunque la hinchada pretendiese que les mantuvieran al jugador en sus filas, para la directiva era complejo por temas económicos que no podían alcanzar a cubrir.

Dicho secreto a voces fue el que en las últimas horas de este 25 de julio terminó por exponer el periodista, Carlos Antonio Vélez.

En su programa matutino y diario, el comunicador reveló la identidad de quienes se opusieron a la continuidad en el azul del Tigre.

"Falcao se va de Millonarios porque no le ofrecieron siquiera lo que se venía ganando, es un tema de plata, Millonarios entendió que después de dos temporadas de fracasos y de pagar millonadas decidió decirle a Falcao que no": Carlos Antonio Vélez. #PlanetaFútbol 🪐⚽ pic.twitter.com/6iAsfM0A9P — Win Sports (@WinSportsTV) July 25, 2025

Responsabilizando a la cabeza mayor del cuadro bogotano expuso: “Falcao se va de Millonarios porque no le ofrecieron siquiera lo que se venía ganando, es un tema de plata”.

“Entendieron que después de dos temporadas de fracasos y de pagar millonadas decidió decirle a Falcao que no”, sumó sobre las razones de los altos mandos de Millonarios.

Críticas por los manejos en Millonarios

Mal arranque de semestre para el cuadro embajador, que perdió en su estreno de Liga BetPlay ante La Equidad por 1-0.

El antioqueño, comprendiendo el malestar que mantiene la hinchada, les prometió la consecución de título a final del 2025.

“Yo me comprometo a ser campeón, no existe otra cosa. Traiga lo que traiga, no existe otra cosa", sentenció en el estadio de Techo.

Palabras del DT de Millonarios. | Foto: Dimayor

Carlos Antonio Vélez tomó esas palabras y dio su opinión al respecto: “Ha dicho que con esa nómina sale campeón. Que Dios le bendiga la información”.

Criticando la gestión que se hizo para la contratación de fichajes, nuevamente apuntó a la directiva por no traer nombres de peso.

Sobre eso, González no se excusó en la rueda de prensa tras la fecha pasada del FPC.