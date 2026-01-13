Revuelo en Inglaterra y Colombia tras noble gesto que tuvo Liverpool con Luis Díaz: “Ya pa’ qué”

Este martes, 13 de enero de 2026, Luis Díaz está cumpliendo 29 años de edad y los celebró entrenado con el Bayern Múnich en Alemania.

Después de completar la sesión de trabajo en Säbener Straße, el colombiano reposteó todos los mensajes que le llegaron en redes sociales. En general, Lucho recibió mucho cariño de sus compañeros actuales, amigos y familiares cercanos.

Vincent Kompany bajó de la nube a Luis Díaz y le dio una lección en público: “Todavía no”

Pero ningún recado tuvo tanta repercusión como el de Liverpool, equipo que no suele felicitar por cumpleaños a sus exjugadores.

Sin embargo, la cuenta verificada del conjunto inglés hizo una excepción a la regla y le dejó un ‘cariñito’ a Lucho seis meses después de haberlo vendido por 70 millones de euros.

Muchos hinchas del Liverpool quedaron sorprendidos con la publicación, pues no se esperaban que Luis Díaz volviera a aparecer en las cuentas oficiales y menos cuando está siendo figura indiscutible del Bayern Múnich en la presente temporada.

“Feliz cumpleaños, Lucho” fue el mensaje que escribieron en redes sociales, acompañado por una foto del atacante guajiro celebrando uno de sus últimos goles con la camiseta de Liverpool.

Varios periodistas colombianos reaccionaron y dejaron su respuesta en los comentarios. “Ya pa que. Lo dejaron ir feo oye”, escribió el narrador Víctor Romero.

“¿Su exequipo felicita a todos sus exjugadores?“, preguntó Carlos Antonio Vélez.

Luis Díaz marcó su primer gol del año: soberbia definición puso a festejar al Bayern Múnich

Lo extrañan en Liverpool

Luis Díaz tenía contrato con los reds hasta 2027, pero quería un aumento de salario acorde a lo que venía aportando bajo las órdenes de Arne Slot.

Las negociaciones fueron irregulares y fue ahí cuando Lucho decidió escuchar ofertas de otros países.

Barcelona tocó la puerta en primera instancia, pero no tenía la suficiente fluidez económica para poner los 70 millones de euros que quería Liverpool.

Las puertas de salida parecían cerrarse para Luis Díaz, hasta que apareció el Bayern Múnich con un maletín repleto de dinero para llevarse al extremo izquierdo de la Selección Colombia.

Luchito no lo pensó y en cuestión de días llegó a un acuerdo para mudarse al Allianz Arena, dejando miles de corazones rotos en Anfield.

Luis Díaz vive un momento de ensueño en el inicio del 2026 con Bayern Múnich Foto: Getty Images

Vive un idilio en el Bayern Múnich

Esa decisión no le pudo salir mejor a Luis Díaz. Además de mejorar sus condiciones económicas, multiplicó su producción goleadora y está en uno de los momentos más importantes de toda su carrera a nivel de clubes.

El domingo pasado marcó gol y dio dos asistencias en la victoria contra Wolfsburgo (8-1) por la fecha 16 de la Bundesliga.

“Gracias a Dios pude aportar al equipo con un tanto de cabeza, con asistencias, con lo que sé hacer, con participaciones muy buenas para el equipo y eso es lo más importante para mí, quiero seguir trabajando de la misma manera, quiero seguir enfocado, hay que seguir de esta forma para poder conseguir los objetivos que queremos”, declaró el guajiro.