Ronald Koeman sigue revelando secretos del Barcelona; así lo despidió Laporta

El exentrenador del FC Barcelona Ronald Koeman reveló que fue despedido por Joan Laporta “en el avión” de vuelta a la Ciudad Condal tras perder con el Rayo Vallecano el pasado 28 de octubre, y demostró su dolor por el trato recibido en los últimos momentos como técnico culé.

“Joan Laporta siempre seguirá diciendo que soy una leyenda del club pero nunca lo demuestra (...) Me dolió mucho, me despidió en el avión cuando los jugadores estaban sentados detrás de nosotros. Fui a sentarme a su lado y se despidió”, recordó Koeman en declaraciones al programa Hoge Bomen de la televisión neerlandesa.

Es la segunda vez que el exentrenador del Barça habla de su salida del club en las dos últimas semanas. El pasado día 3 de marzo ya recordó que “no” le “dieron” el “mismo tiempo que a Xavi” y cuestionó la salida de Leo Messi después de ver cómo el club ha gastado 55 millones de euros en el reciente mercado invernal.

“No me dieron el tiempo que sí le han dado ahora al nuevo entrenador, Xavi. Todavía me resulta doloroso. Yo estaba trabajando con muchos lesionados”, argumentó Koeman. “Ahora Pedri vuelve a estar en forma, y Ousmane Dembélé... Se puede ver todo. Todo entrenador necesita tiempo y paciencia por parte de la directiva”, expresó a inicios de marzo al diario de su país Algemeen Dagblad.

“A mí también me habría gustado tener fichajes como Ferran, Adama, Aubameyang.... Pero me alegro por el club, ya que ahora las cosas van mejor, y por los jugadores”, apuntó Koeman, que estuvo al frente del banquillo barcelonista durante un año y dos meses. Dirigió un total de 67 encuentros.

Además, Koeman dijo que sigue viviendo en Barcelona y está pendiente de los partidos del Barça. “Veo los partidos del Barcelona y cómo ha cambiado el equipo con los jugadores que han fichado”, manifestó en la entrevista televisiva.

Y, todavía sobre el actual técnico del Barcelona, dijo que no era el elegido número uno del presidente. “Laporta me dijo mil veces que Xavi no sería su entrenador, porque le faltaba experiencia. Pero necesitaba un escudo, alguien detrás de quien esconderse”, apuntó al máximo dirigente.

La respuesta de Xavi

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que hablar de cómo estaría el equipo si él hubiera llegado en junio y no en noviembre son “hipótesis”, pero dejó claro que el equipo está “mejor” respecto a cuando lo cogió hace unos meses y que está “encantado” con un presidente Joan Laporta que le apoya totalmente.

“Laporta nos deja trabajar, hacemos un equipo fantástico, y no sabremos nunca qué hubiera pasado si yo hubiera llegado en junio. No lo sabremos, es una hipótesis. Pero muy agradecido al presidente por sus palabras y por una relación que siempre ha sido muy buena”, celebró en rueda de prensa.

Unos elogios de Laporta que llegaron acompañados de esa especie de reproche por no haberlo fichado antes, y alargar una estancia de Ronald Koeman en el banquillo que no dio sus frutos y que propició el adiós a la Liga de Campeones.

“Koeman tenía un modelo diferente y hay hábitos que cuestan de cambiar, y no digo que sean mejores o peores, diferentes. Pero ves que el equipo ha mejorado muchísimo y todavía podemos crecer y mejorar mucho más. Estamos en buen momento pero no hemos hecho nada, los objetivos están sin conseguir, hay que seguir luchando y remando”, manifestó el de Terrassa.

Con información de Europa Press.