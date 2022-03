¿De regreso al FPC? Granada tomó una decisión sobre el futuro de Carlos Bacca

Uno de los jugadores colombianos que más tiempo ha durado en el fútbol de alto nivel es Carlos Bacca, quien lleva diez años jugando en Europa tras su llegada al Brujas de Bélgica en 2012. Ahora, al no tener un presente tan relevante como hace unos años, el experimentado delantero podría poner fin a su camino en el viejo continente ante la decisión de su actual club.

Con 35 años de edad, Bacca se ha rehusado a ir a una liga de menor nivel en el exterior, como sí lo han hecho otros colombianos como es el caso de James Rodríguez, que con 30 años juega en el Al-Rayyan de Catar. Y aunque ha tenido ofertas de ligar llamativas, él siempre ha puesto primero lo deportivo al estar cumpliendo su tercer ciclo en España.

Aunque tiene un gran renombre en el fútbol español, el Grana de la primera división española estaría analizando la situación contractual del colombiano. Es más, la prensa española ha indicado que su contrato no sería renovado al finalizar la temporada y podría quedar libre para tomar un nuevo rumbo.

Ante la no extensión del vínculo, uno de los rumores que se generan es sobre el posible regreso al fútbol profesional colombiano para volver a vestir la camiseta del Junior de Barranquilla.

En cuanto a su trayecto europeo, después de destacar en el Brujas de Bélgica, el Sevilla de España se fijó en el atacante y lo contrató en julio de 2013. Gracias a mantener el mismo rendimiento, dos años más tarde se marchó a Italia para jugar en el AC Milan, equipo con el que firmó por cinco temporadas pero solo cumplió con dos.

Con la intención de buscar más participación, Bacca tomó la decisión de regresar a España para fichar con el Villarreal. Y después de cuatro años allí, al quedar como agente libre, en julio de 2021 arribó al Granada de la primera división española.

Aunque hasta ahora cumple con su primera campaña en este equipo, cuando apenas llevaba seis meses se empezó a hablar sobre la posible salida del internacional con la Selección Colombia al no contar con la continuidad esperada. En total, registra 487 minutos disputados en 15 partidos de la liga española, cuatro de ellos como titular, y no ha logrado marcar.

¿Junior, su próxima parada?

A finales de diciembre, cuando se pensó que podía salir del Granada de España en el mercado invernal, el delantero habló sobre sus acercamientos al conjunto tiburón. “Con el único que hablaba de Junior era con Arturo Reyes, él sí siempre tenía la ilusión y las ganas de que yo volviera, pero lastimosamente lo sacaron”, explicó en conversación con El Heraldo.

“Lo veníamos hablando, las cosas estaban avanzadas, pero bueno, Arturo no siguió y ahí quedó la cosa, pero con ningún directivo hablé. Puedo decir que hablé con Viera, quien también me estaba llamando para que me sumara y le dije lo mismo: que tenía muchas ganas, pero que no dependía de mí”, agregó el atacante Bacca, quien debía cumplir con una meta de partidos jugados para renovar automáticamente su contrato en España.

Además, dándole esperanza a los hinchas del rojiblanco, dijo en ese momento que regresar al FPC era una opción: “Las puertas las tengo abiertas para Junior, soy hincha y, como siempre digo, me quiero retirar ahí”.

“Cuando los directivos quieran me pueden llamar y se puede llegar a buenos términos para poder sumarnos a Junior. Creo que está más cerca”, sentenció.