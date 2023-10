Sacudón en la Liga Betplay: tabla de posiciones tras los triunfos de Millonarios y Junior

“Nos ha pasado varias veces donde hemos querido clasificar y entramos en un bache, es importante no entrar ahí, es importante saber que el miércoles tenemos un partido duro contra Chicó y queremos ir a ganarlo también”, sentenció.

Junior se impulsa

La jornada sabatina continuó con la victoria de Junior sobre Once Caldas en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Los rojiblancos pasaron trabajo para conseguir los tres puntos, pero un gol en contra de Andrés Correa solucionó todos los males que estaba pasando el local por la falta de efectividad que ya se ha vuelto recurrente.

Deiber Caicedo rematando a portería en el partido entre Junior y Once Caldas. | Foto: Colprensa

La fecha 18 continuará este domingo con los enfrentamientos entre Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional, Independiente Medellín vs. Deportivo Pereira y Alianza Petrolera vs. Deportes Tolima.