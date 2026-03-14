Sale foto del asombroso estado físico al que llegó Luis Díaz con el Bayern Múnich

Su nombre es tendencia, sus goles y asistencias también, pero ahora hasta su estado físico lo pone como tema de conversación. Se habla de Luis Díaz, la estrella de Selección Colombia y Bayern Múnich que no deja de sorprender día a día al mundo.

En las últimas horas ha rondado una fotografía del guajiro en un entrenamiento del cuadro alemán, donde la cuenta oficial destacó la fortaleza física del extremo colombiano en una de sus piernas.

Al llegar al Bayern la apariencia de Lucho no era mala, pero ahora lo que demuestra es que con los entrenamientos fuertes que suele hacer Bayern ha podido tomar una mejor composición corporal en todo su cuerpo.

No solo es la pierna hábil (derecha); al trabajar de manera total su cuerpo también la izquierda y en general toda la zona media baja, que le permite ir al choque, pero no perder la agilidad y velocidad que lo caracteriza desde sus inicios.

A raíz de esa foto oficial salió otra más, en cuentas que no parecen tener credibilidad total. Allí montaron una imagen, al parecer, editada, donde se ve una musculatura de brazos sumamente grande de Díaz Marulanda.

A la hora de contrastar dicha foto quedan dudas sobre la veracidad de dicho cambio en el físico de Lucho, pues en los partidos oficiales no se va tal crecimiento de sus brazos.

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Por el momento, la fotografía de la que todo el mundo habla en Bayern es la correspondiente a su pierna. En ella se alojaron comentarios tanto en español, como en inglés, que demostraron la sorpresa de muchos por ver al guajiro más fuerte.

“Hay muslos fuertes allí”, “¡Lucho siempre listo para el equipo!”, “Luchito, no te había visto bien”, “está cuajao”, entre muchos otros mensajes fueron los que resaltaron el trabajo que viene haciendo el colombiano en su primer año con Bayern Múnich.

Estado envidiable para el fin de la temporada

De manera muy rápida se vienen jugando las diferentes competencias en Europa. Bayern Múnich está peleando en todas las que tiene posibilidad, con grandes chances de quedarse con el título de Bundesliga de manera anticipada.

Bayern Múnich, con Luis Díaz, celebrando un gol de la paliza a Atalanta en Champions League. Foto: NurPhoto via Getty Images

A falta de pocas jornadas, Lucho y los suyos son líderes sólidos con 10 puntos de diferencia sobre su persecutor, Borussia Dortmund. Este sábado se miden a Leverkusen, que se juega su permanencia en los puestos de competiciones europeas y no será un reto fácil.

Desde las 9:30 a.m. se dará dicho partido correspondiente a la fecha 26 del torneo local. En caso de superar sin inconvenientes ese juego, luego Bayern se tendrá que mentalizar en lo que es la vuelta de los octavos de final de Champions League con Atalanta (miércoles 18 de marzo).

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Dichos juegos serán la antesala de la fecha Fifa de selecciones, en donde Colombia tendrá amistosos previos al Mundial 2026 con Croacia y Francia.

Díaz se espera que encabece una lista donde Néstor Lorenzo elegirá lo mejor que tenga a su disposición para enfrentar a los que ostentan ser los ultimos dos subcampeones del Copa Mundo.