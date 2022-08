Santa Fe no solo celebraría el regreso de Yeison Gordillo: otra figura cerca de volver

De a poco parece que las noticias positivas aparecen en las toldas rojas de Independiente Santa Fe, en donde los resultados deportivos motivan a la hinchada y los sectores alrededor del equipo para sentir que a partir de la quinta fecha, el equipo comandado por Alfredo Arias ha empezado a despegar, tras una arranque irregular y el fantasma de semestres fatídicos en las últimas campañas.

El próximo reto de los cardenales, será el Deportes Tolima durante este fin de semana en la fecha 7, previo al duelo el uruguayo compareció ante los medios de comunicación y se refirió a varios temas importantes, entre los que se destacaron la posible incorporación de Yeison Gordillo, además, de la inscripción en los próximos días de una figura que volvería tras algunos problemas físicos.

Sobre el volante que trata de desligarse de San Lorenzo de Argentina, dijo: “Sé por ustedes que llega (Yeison) Gordillo, si llega será bienvenido, es un jugador que tiene la espalda para estar en un equipo como Santa Fe”.

"Jersson González está muy bien, la verdad me ha sorprendido, ha trabajado muy bien. Yo creo que sí será inscrito por lo que he visto en los entrenamientos, pero eso lo debe decidir un médico".



- Alfredon Arias, DT de @SantaFe

Al primer nombre se le uniría el de Jersson González, canterano del equipo que no había podido hacer presencia durante alguna parte de las prácticas en el inicio del semestre, pero que tras mostrar mejoría tendría la novedad para ser incluido con el equipo: “Está muy bien, la verdad me ha sorprendido, ha trabajado muy bien. Yo creo que sí será inscrito por lo que he visto en los entrenamientos, pero eso lo debe decidir un médico y no yo”.

Haciendo autocrítica y buscando mejorar, no se siente aún conforme: “Estamos en construcción, todavía no estoy conforme. Hay muchas cosas por mejorar. El equipo muestra algo de lo que se entrena”.

De cara al próximo compromiso y su rival, válido por la fecha 7 del torneo finalización, dijo: “Tolima no ha podido mostrar lo que venía mostrando en los últimos partidos, pero es un equipo muy bueno”.

“Va a ser un partido muy difícil y duro. Nosotros vamos por los tres puntos. Las falencias del Tolima hay que buscarlas con lupa”, sentenció

“Para lograr lo que queremos hay que dar los pasos correctos y poner los pies en la tierra”, finalizó

Programación Liga Betplay 2022-II (fecha 7)

12 de agosto

Atlético Bucaramanga vs Unión Magdalena

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win/Win+

13 de agosto

Cortuluá vs Alianza Petrolera

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Doce de Octubre

Televisión: Win/Win+

Independiente Santa Fe vs Deportes Tolima

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

Junior FC vs Independiente Medellín

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+

14 de agosto

Jaguares FC vs Deportivo Pereira

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/Win+

Águilas Doradas vs Millonarios FC

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win+

15 de agosto

Once Caldas DAF vs Patriotas FC

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win/Win+

La Equidad vs América de Cali

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

1 de septiembre

Atlético Nacional vs Envigado FC

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

Por definir

Deportivo Cali vs Deportivo Pasto

Fecha: Por definir

Hora: Por definir

Estadio: Deportivo Cali

Tabla de la Liga BetPlay

DG es la diferencia de gol (ítem de desempate).

Millonarios - 14 puntos (6 DG)

Unión Magdalena - 13 (2 DG)

Once Caldas - 12 puntos (4 DG)

Deportivo Pasto - 10 (3 DG)

Independiente Santa Fe - 9 (0 DG)

Junior - 8 puntos (2 DG)

Atlético Nacional - 8 (1 DG)

Jaguares - 8 (1 DG)

Patriotas - 7 (0 DG)

Medellín - 7 (0 DG)