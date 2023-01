Santa Fe se ‘montó’ para 2023: con estos estelares fichajes cerraría sus contrataciones

Dejar atrás los malos semestres que han tenido durante los últimos años parece ser el objetivo del ‘Primer Campeón’ de Colombia durante 2023, o eso es la percepción entregada desde las contrataciones realizadas hasta el momento y las que se avecinan, para el triplete de campeonatos que tendrán que disputar a lo largo del año: Liga y Copa Betplay, además, de la Copa Sudamericana que ya supieron ganar en el 2015.

Independiente Santa Fe modificó en buena parte su nómina para 2023. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Luego de conocerse las llegadas del técnico Harold Rivera, quien cumplirá su segundo ciclo al frente del cuadro rojo, junto a los jugadores Iván Rojas, Christian Marrugo, Fabio Delgado, Julián Millán, Alexis Manyoma Castillo, Jersson González (regresa), Fabián Viáfara, Fabián Sambueza, Hugo Rodallega y Juan Daniel Roa, ahora dos nombres que recientemente terminaron sus vínculos laborales con sus respectivos equipos arribarán libres para ponerse al servicio del equipo capitalino.

Los nombres que aportarán al esquema del ‘León’ son Marlon Torres, defensa central que militaba en el América de Cali y Duván Palacio, extremo campeón con el Deportivo Pereira durante la más reciente edición del torneo local. El primero de ellos, con una basta experiencia en el fútbol colombiano donde ha sabido vestir los colores de clubes históricos como Atlético Nacional y la de los ‘diablos rojos’ donde permanecía desde 2019 hasta la fecha, llegando así a aportar toda su experiencia para conformar dupla en la zaga con el uruguayo José Aja quien se consolidó el año anterior con el equipo.

El presidente Eduardo Méndez junto al extécnico Alfredo Arias. Foto: Independiente Santa Fe. - Foto: Foto: Independiente Santa Fe.

Por otra parte, la ficha de ataque que arriba desde los ‘matecañas’ es la respuesta rápida de la dirigencia al desplante de Andrey Estupiñán con quien ya había acuerdo de palabra, exámenes médicos, pero que cuando fue él a poner la firma en su contrato, estipuló de manera sorpresiva una cláusula que no fue aceptada por la institución y declinaron el negocio. “Santa Fe se respeta y no puede ser plato de segunda mesa, Estupiñán quería una cláusula de salida en caso de una oferta de un equipo internacional como lo que pasó con Rangel y no fue aceptada”: Eduardo Méndez en Antena 2 RCN.

Aunque aún no se hace oficial por la falta de los exámenes médicos que se les realizarán en los próximos días, en la noche de este miércoles el periodista, Julián Capera, entregó todos los detalles sobre la llegada de los dos nuevos elementos a la plantilla: “Acuerdo entre Independiente Santa Fe y el extremo Duván Palacio, campeón con Deportivo Pereira. El jugador ya está en Bogotá”. Con Pereira, durante 2022 sumó 25 partidos donde logró marcar un tanto.

Marlon Torres, defensor colombiano que tendrá a Santa Fe como su quinto equipo en el FPC. - Foto: Foto: América de Cali Oficial

Por su parte, Capera también entregó detalles de los días que restan hasta que se haga oficial la llegada del otro refuerzo, el cual deberá pasar las pruebas y posteriormente, realizar un proceso de entrenamiento para ponerse a punto de cara al debut que podría ser el próximo 27 de enero, cuando Santa Fe visite a Jaguares en el inicio de la Liga Betplay 2023-I: “Marlon Torres tiene tiquetes para viajar mañana a la ciudad de Bogotá y presentar exámenes médicos, con Santa Fe. Tendrá un plan especial de acondicionamiento hasta el inicio de la temporada”.

Así se jugará la fecha 1

24 de enero

Atlético Bucaramanga vs. Envigado FC

Hora: 8:00 p. m.

25 de enero

Unión Magdalena vs. Atlético Huila

Hora: 3:10 p. m.

Águilas Doradas vs. Junior FC

Hora: 5:20 p. m.

26 de enero

Boyacá Chicó vs. Alianza Petrolera

Hora: 4:00 p. m.

Deportes Tolima vs. América de Cali

Hora: 6:10 p. m.

Atlético Nacional vs. Once Caldas DAF

Hora: 8:20 p. m.

27 de enero